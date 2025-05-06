Выход смартфона запланирован в ближайшее время, но пока только в Китае

Ожидается, что бренд iQOO представит в Поднебесной новый флагманский телефон iQOO Neo 10 Pro+. Это будет третий смартфон под брендом Neo 10 в стране после моделей Neo 10 и Neo 10 Pro, которые были анонсированы в декабре прошлого года. В преддверии ожидаемого запуска Neo 10 Pro+ появился в базе данных AnTuTu с отличным результатом тестирования.

В тестах CPU, GPU, памяти и UX в AnTuTu грядущий iQOO Neo 10 Pro+ набрал 699 383, 1 524 315, 609 542 и 478 317 баллов в соответствующих тестах. В результате телефон набрал в AnTuTu общий результат 3 311 557 баллов.

Помимо публикации рейтинга Neo 10 Pro+ в AnTuTu, известный инсайдер Digital Chat Station также поделился еще одним изображением, намекающим на продолжающееся сотрудничество между iQOO и BMW M Motorsport. Оба бренда сотрудничают уже несколько лет при производстве флагманских смартфонов серии iQOO. Похоже, что Neo 10 Pro+ станет первым телефоном серии Neo, который также будет иметь цветовой вариант от BMW M Motorsport.

Согласно сообщениям, iQOO Neo 10 Pro+ получит большой 6,82-дюймовым плоский OLED LTPO 2K дисплей с частотой 144 Гц. За работу телефона должен отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, а автономность будет возложена на аккумуляторную батарею емкостью 7000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. Кроме того, телефон получит до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Также ожидается, что смартфон будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой, а также иметь двойной задний модуль с двумя 50-мегапиксельными объективами, пластиковую среднюю рамку, стеклянную заднюю панель и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране.

Инсайдер также сообщил, что грядущий Neo 10 Pro+ будет стоить около 3000 юаней или около 410 долларов США. Что касается выхода устройства на глобальный рынок, то информация об этом в настоящее время отсутствует.