GeForce RTX 5090D попадает под новые торговые ограничения со стороны США

Примерно две недели назад компания NVIDIA призвала своих партнеров по производству видеокарт приостановить подготовку к выпуску модели RTX 5090D, эксклюзивного для Китая варианта RTX 5090, поскольку новые правила экспорта в США предположительно ограничат американскую компанию в поставках GPU с текущими спецификациями.

Сегодня появилось новое сообщение, которое предполагает, что графическая карта будет полностью запрещена во втором квартале этого года в Китае. Второй квартал уже начался, и вполне вероятно, что видеокарта исчезнет со складов уже в ближайшее время, может, за пару дней/недель. Конкретный срок будет зависеть от доступности RTX 5090D в стране.

Сообщение подтверждает предыдущий отчет о том, что партнеры NVIDIA в Китае не могут производить новые GeForce RTX 5090D, поскольку NVIDIA прекратила поставки чипа графического процессора GB202. По большому счёту, это означает, что китайские пользователи не могут иметь альтернативу флагманской карте RTX 5090 и должны будут приобретать более дешевые графические ускорители, например, RTX 5080.

Очередное ограничение стало следствием обновленных правил экспорта США, которые не позволяют в Китае продавать флагманский ускоритель ИИ или игровую графическую карту. Правительство США ограничивает NVIDIA в поставках в Китай графических процессоров, которые предлагают общую пропускную способность памяти 1400 ГБ/с или выше и пропускную способность ввода/вывода, равную или превышающую 1100 ГБ/с. Совокупное ограничение составляет 1700 ГБ/с, поэтому RTX 5090D попадает под запрет.

GeForce RTX 5090D является практически полноценной моделью RTX 5090 по спецификациям, но имеет более низкие возможности ИИ. Новые правила гласят, что RTX 5090D не может иметь пропускную способность памяти более 1700 ГБ/с, которую NVIDIA должна соблюдать.

Недавно аналогичная ситуация случилась и с графическим процессором NVIDIA H20 AI. H20 является альтернативным решением NVIDIA, заменяющим H100 для центров обработки данных, которое теперь также требует специальной лицензии для продажи в Китае.