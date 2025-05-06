AOC считает монитор достаточным для неискушенных геймеров

Если пользователю нужна высокая частота обновления, но нет особой нужды в RGB-подсветке или футуристических подставках, а также других аксессуарах, то новый Q27G4K от компании AOC может стать отличным выбором. Новинка компании AOC получила 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1440p и максимальной частотой обновления 400 Гц.

Заявлен 100% охват пространства sRGB и 95% DCI-P3 с типичной яркостью 350 кд/м2 и пиковой 450 кд/м2. Контрастность новинки составляет 1000:1, что типично для IPS-панели, а динамический рейтинг контрастности составляет 8 000 000:1. Поддерживается HDR400. Положение монитора меняется по всем направлениям с регулировкой высоты до 130 мм, поворотом и вращением на ±30°, наклоном в пределах от -5° до 23°, а подставка получила крепление VESA.

Что касается игр, то монитор также получил поддержку различного программного обеспечения, включая счетчик кадров в секунду, эквалайзер Shadow Control, уменьшение размытости изображения, технологии Adaptive Sync, FreeSync и поддержку частоты 400 Гц через DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Что касается задержки ввода, то она должна быть довольно низкой, имея время отклика GtG 1 мс и режим MPRT 0,3 мс.

Встроенных динамиков монитор не имеет, но пользователи получают разъем для наушников, поддержку замка Kensington и один кабель DisplayPort в комплекте.