Новая утечка раскрывает аккумулятор емкостью 7000 мАч, двойную 50-мегапиксельную камеру и Android 15

iQOO, являющаяся суббрендом компании BBK, готовится к запуску стандартной модели Neo 10, оснащенной чипсетом Snapdragon 8s Gen 4, в Индии. Поскольку рекламные изображения уже начали появляться в сети, ожидается, что смартфон дебютирует в этой стране уже в текущем месяце. Что касается Китая, то бренд, как сообщается, готовится к запуску другой модели серии Neo под названием iQOO Neo 10 Pro+. Новая утечка, предоставленная инсайдером Experience More, говорит, что грядущий Neo 10 Pro+ дебютирует в мае в Поднебесной, а также поделился основными характеристиками смартфона.

По словам информатора, iQOO Neo 10 Pro+ получит в распоряжение плоский дисплей с разрешением 2K и флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Предыдущая утечка утверждала, что устройство будет оснащено большим 6,82-дюймовым OLED-дисплеем.

Очередная утечка, кроме того, сообщает, что за автономность iQOO Neo 10 Pro+ будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Что касается фотографических возможностей смартфона, то он будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с 1/1,56-дюймовым датчиком и дополнительный 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Кроме того, Neo 10 Pro+ будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее, пластиковой средней рамкой и задней панелью из закаленного стекла.

iQOO Neo 10 Pro+, который, как полагается, имеет номер модели V2463A, уже появился в базе данных Geekbench и китайской платформе сертификации 3C. На платформе Geekbench устройство было замечено с однокристальной системой Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и под управлением ОС Android 15.

В предыдущие годы бренд iQOO выпускал по два флагмана в линейке Neo, один на базе чипа Snapdragon и второй на основе Dimensity, в середине года в Китае. Однако в текущем году, возможно, появится только модель со Snapdragon. По данным инсайдера Digital Chat Station, флагман на базе Dimensity 9400 Plus, который должен был стать частью новой серии Neo 10, как сообщается, будет входить в серию Z10, что предполагает выпуск смартфона iQOO Z10 Turbo с этим чипсетом.