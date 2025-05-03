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Intel почти завершила разработку графических процессоров Xe3 Celestial
Intel подтверждает, что дискретные графические процессоры нового поколения в настоящее время проходят предварительную проверку

 Известный инсайдер под ником Haze, специализирующийся на оборудовании компании Intel, обнаружил новую информацию о будущей серии графических процессоров Celestial от Intel. Последние результаты, полученные инсайдером из профилей сотрудников Intel в LinkedIn, свидетельствуют о том, что компания достигла нового рубежа в разработке архитектуры Xe3.

 Сейчас Intel, по-видимому, находится на стадии моделирования оборудования до этапа изготовления кристалла. Один из профилей указывает на то, что оборудование для архитектуры Intel Xe3 уже разработано. До этапа изготовления кристалла означает, что Intel еще не производила реальные кремниевые чипы на заводе, но ведется подготовка к поддержке будущих графических процессоров, как только они станут доступны.

 Сообщается, что разработано низкоуровневое системное программное обеспечение и драйверы устройств на языке C++ для процессоров Intel Nova Lake и Xeon6 (Diamond Rapids), а также дискретного графического процессора Celestial.

 Сейчас разработка модели Celestial Discrete GPU Pcode IP выглядит так:

  - Созданы предварительные аппаратные модели для управления питанием в архитектуре Intel Xe3 (C/C++);

 - Перенесено 13% путей сигнала загрузки/перезагрузки с Ruby на C/C++ для функционального pcode в модели управления питанием (fmodel), что обеспечивает точную репликацию путей из тестовых сред.

 Стоит отметить, что Том Петерсен, являющийся сотрудником Intel и общественным представителем по графике Xe, ранее подтвердил, что проект Xe3 завершен, подразумевая, что компания теперь ждет первые образцы кристалла.

 По словам Haze, Intel, вероятно, достигла важной вехи в предварительной проверке кристалла, и вскоре может начаться пробное производство, как сообщает портал TechPowerUP. Текущая фаза, вероятно, включает аппаратную эмуляцию, где вносятся окончательные корректировки перед изготовлением первых чипов.

 Первоначальный план компании Intel включал серию Battlemage как графику для энтузиастов и Celestial в качестве графики для топового сегмента. К сожалению, серия Battlemage пока не оправдала эти ожидания.

 Возможно, самым важным выводом из раскрытых данных, полученных от сотрудников, является то, что Intel по-прежнему ведет работу над своей следующей графической архитектурой под названием Celestial. Пока неясно, сколько именно графических процессоров запланировано и будут ли они предназначены как для настольных, так и для или мобильных платформ. Intel держит подробности под более строгим секретом, чем в предыдущих поколениях. Даже статус выпуска GPU Battlemage G31 неизвестен, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что компания не отказалась от своей первоначальной дорожной карты.

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Источник: videocardz.com
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