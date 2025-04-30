Три GeForce RTX 5090 в системе? Не проблема

Невероятно мощный блок питания SilverStone для настольных ПК наконец-то вышел на рынок. HELA 2500Rz является моделью мощностью 2500 Вт, разработанный для самых экстремальных сборок ПК, которые только можно себе представить.

В виде предсерийного прототипа этот блок питания был показан больше года назад и лишь спустя столько времени разработка была доведена до серийного продукта. И хотя технически блок поддерживает до четырех видеокарт RTX 5090, есть ограничение для некоторых рынков, так как для раскрытия его мощи понадобится розетка на 200–240 В.

Это стандартное напряжение в Европе и у нас в России, но, например, в США, где большинство домов работают от сети 110 В, пользователи будут ограничены мощностью примерно 1350 Вт, то есть чуть больше половины его максимальных возможностей. Таким "счастливчикам", скорее всего, понадобится отдельная розетка или преобразователь напряжения.

Блок питания полностью соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.0 и оснащен четырьмя собственными разъемами питания 12V-2x6. Это означает, что он может работать с четырьмя картами RTX 5080 или тремя RTX 5090, оставив также немного для ЦП и других компонентов системы. Работа с четырьмя RTX 5090 технически возможна, но придется пожертвовать запасом мощности для остальных компонентов.

Помимо высокой мощности, SilverStone HELA 2500Rz может похвастаться и другими премиальными функциями. Он сертифицирован Cybernetics Platinum за высочайшую эффективность и оснащен высококачественными японскими конденсаторами, а также всеми стандартными механизмами защиты (OCP, OVP, UVP, SCP, OTP и OPP). Устройство также рассчитано на непрерывную круглосуточную работу при температуре до 50°C, что делает его надежным выбором для профессиональных рабочих станций или систем для работы с ИИ, требующих бесперебойного функционирования.

За охлаждение блока питания отвечает 135-миллиметровый вентилятор с двойным шарикоподшипником, который включается только при нагрузке выше 10 процентов, помогая свести шум к минимуму. Даже при полной нагрузке вентилятор остается достаточно тихим и развивает максимальную скорость немного выше 2000 об/мин.

Новинка также удивительно компактна для такого мощного устройства — длина корпуса составляет достаточно типичные 200 мм, что позволит ему поместиться в большинстве полноразмерных корпусов. А поскольку он полностью модульный, то прокладка кабелей в системном блоке будет более продуманной. Полные спецификации уже доступны на официальном сайте компании.

На данный момент компания SilverStone не раскрывала цены и точную информацию о доступности нового блока питания, но очевидно, что с таким набором функций не стоит ожидать, что устройство будет бюджетным.