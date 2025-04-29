Первые смартфоны на нём — спустя месяц

Qualcomm представила чипсет Snapdragon 8 Elite в октябре прошлого года, и, как сообщается, компания планирует представить свой очередной флагманский мобильный процессор следующего поколения на месяц раньше обычного.

По словам Digital Chat Station, Qualcomm объявит о Snapdragon 8 Elite Gen 2 в конце сентября на грядущем саммите Snapdragon, а первые смартфоны с новым чипом, как ожидается, будут выпущены уже в октябре. Xiaomi может стать первой компанией, выпустившей устройства на базе этого чипа, а Samsung, OnePlus и другие поставщики смартфонов на платформе Android последуют за ней в течение следующих месяцев.

Если сообщение верно, то Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro могут стать первыми флагманскими смартфонами с новым чипом. Серия Xiaomi 15 использует Snapdragon 8 Elite и была в первой череде устройств, выпущенных с этой однокристальной системой. Другие смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite первого поколения включают серию Galaxy S25, OnePlus 13 и Asus ROG Phone 9.

Qualcomm ничего не сообщила о своем флагманском мобильном процессоре следующего поколения, включая его официальное название. Однако слухи предполагают, что он может предложить значительные улучшения по сравнению с предшественником. Согласно более ранней утечке от того же инсайдера, грядущий чипсет обеспечит до 25 процентов улучшенную производительность ЦП и 30 процентов улучшенную производительность GPU по сравнению с первым поколением.

Сообщается, что повышение производительности ЦП станет возможным за счет ядер Oryon второго поколения, в то время как улучшенная производительность GPU частично обусловлена увеличением независимого кэша с 12 Мбайт в модели первого поколения до 16 Мбайт в следующем чипе. Информатор также заявил, что следующий флагман может обеспечить еще больший скачок в многоядерной производительности, но не предоставил никаких конкретных подробностей.

В прошлом году Digital Chat Station утверждал, что Snapdragon 8 Elite 2 под кодовым названием SM8850 будет производиться TSMC с использованием передового техпроцесса N3P. Он также сказал, что новый чипсет наберет не менее 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, что существенно превышает 3200 баллов, достигнутые текущим флагманом.