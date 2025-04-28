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YESTON выпустила GeForce RTX 5070 Sakura Atlantis
Данная модель станет первой картой Atlantis в линейке RTX 50.

 Видеокарты Sakura от Yeston не предназначены для того, чтобы бить мировые рекорды производительности. Серия, которая теперь включает видеокарты Radeon и GeForce, делает основной упор на дизайн. Эти видеокарты «waifu» были разработаны для очень ограниченного рынка, но, судя по сообщениям на форумах и Reddit, кажется, что для некоторых пользователей они очень привлекательны и они готовы импортировать их из Китая просто потому, что дизайн позволяет использовать данные видеокарты в полностью белых сборках ПК.

 Возможно, даже дело не только в дизайне, но, как ни странно, в запахе. Как сообщалось ранее, карты Radeon RX 9070 из серии Sakura Atlantis оснащены встроенным дозатором духов. Это одна из самых уникальных функций для видеокарт, но в отличие от большинства более привычных функций ее нельзя отключить, если только не разобрать карту, что само по себе не так просто.

 Компания Yeston обещала выпустить серию GeForce RTX 50 из линейки Atlantis, и сегодня выполнила своё обещание. Карта не является непосредственной копией дизайна RX 9070 XT, она использует тот же кожух, но имеет совершенно новую заднюю пластину. Однако дизайн с тремя вентиляторами, специфическая раскраска и полностью белая печатная плата были сохранены.

 По сравнению с серией RX 9070, модель GeForce RTX 5070 Ti комплектуется 16-контактным разъемом питания. Карта также получила систему питания по формуле 10+4+3 фаз.

Характеристики Yeston RTX 5070 Ti 16 ГБ D7 Sakura Atlantis OC:

• Графический процессор: GB203, 5 нм;

• Ядра CUA: 8960 единиц;

• Частота ядра: 2295 МГц (разгон до 2482 МГц);

• Частота памяти: 1750 МГц, 28 Гбит/с;

• Память: 16 ГБ / 256-бит / GDDR7;

• Интерфейс шины: PCI-Express 5.0 x16;

• Выход дисплея: HDMI (2.1b ×1) + DisplayPort (2.1b x3);

• Конструкция питания: 10-фазный NVVDD, 4-фазный MSVDD, 3-фазный FBVDD;

• Разъем питания: 16-контактный;

• TDP/рекомендуемый блок питания: около 300 Вт / стандарт ATX 3.0 750 Вт или выше;

 Компания Yeston подтверждает, что эта видеокарта будет иметь заводской разгон до 2482 МГц.

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#nvidia #видеокарты #видеокарта #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5070 #yeston
Источник: videocardz.com
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Bernigan
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Они там все на жидкие посадили, вот и потекло, а интерфейс должен быть таким чтоб даже при работе 24/7 не вытекать, а если вытек, значит производитель налажал
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