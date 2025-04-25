Более доступный Razr 2025 имеет несколько обновлений, включая новый процессор MediaTek, большую емкость аккумулятора и лучшую защиту от пыли

Motorola Razr 2025 или Razr 60 является младшей моделью в серии Razr текущего года. Новый складной телефон придет на смену Razr 2024, который за пределами США продается под названием Razr 50.

Razr 2025 выглядит так же, как и его предшественник, и даже имеет почти идентичные размеры и массу. Однако он поставляется в ряде новых цветов с различными материалами отделки. Есть Pantone Gibraltar Sea с текстурой, похожей на нейлон, Pantone Spring Bud с отделкой, похожей на кожу, Pantone Lightest Sky, покрытый ацетатом и Pantone Parfait Pink, который также имеет отделку, похожую на кожу. Razr 2025 не только выглядит более привлекательно в этих новых цветах, но также немного более прочный, поскольку теперь может похвастаться степенью защиты от пыли и воды IP48 и усиленным титановым шарниром.

Razr 2025 получил 6,9-дюймовый FHD+ LTPO pOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а внешний 3,6-дюймовый дисплей LTPOS pOLED имеет частоту обновления 90 Гц. Дисплей также защищен стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживает Dolby Vision. Как и в прошлом году, Motorola выбрала чипсет от MediaTek, на котором работает Razr 2025. Это модель Dimensity 7400x, и она работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 объемом 256 ГБ.

На задней панели смартфона расположены две камеры, включающие основной объектив на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 13 МП, который также может делать макроснимки. Также есть фронтальная камера разрешением 32 МП.

Razr 2025 (Razr 60) получил стереодинамики, но у него отсутствует аудиоразъем. Также смартфон оснащен чипом NFC, интерфейсом Wi-Fi 6E, поддержкой двух SIM-карт (eSIM + физическая SIM) и сканером отпечатков пальцев сбоку.

Motorola увеличила аккумулятор в Razr 2025 с 4200 мАч, как у его предшественника, до 4500 мАч. Он по-прежнему поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Телефон поставляется с ОС Android 15 из коробки и включает функции Moto AI и Gemini Live.

Motorola Razr 2025 будет доступен для предварительного заказа в США, начиная с 7 мая, по цене 699,99 долларов, то есть по той же стартовой цене, что и Razr 2024. Купить его можно будет с 15 мая. Он уже доступен в Великобритании и Европе, где его цена составляет 799,99 фунтов и 799,99 евро соответственно.