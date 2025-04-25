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NVIDIA GeForce RTX 5060 выходит 19 мая по цене 299 долларов
Новинка получит небольшое увеличение ядер CUDA, но конфигурация памяти не изменится по сравнению с предшественником, за исключением типа памяти

 Хотя это пока неофициальная информация, но теперь можно подтвердить, что NVIDIA выпустит RTX 5060 19 мая. Эта дата была подтверждена NVIDIA, которая работает со своими партнерами по производству видеокарт, получившими обновленные данные об эмбарго.

 В то же время партнеры обращаются к обозревателям, чтобы узнать об их заинтересованности в тестировании видеокарт RTX 5060. Вопреки более ранним сообщениям, похоже, что также действует эмбарго на обзоры, которое будет снято в тот же день, когда будет запущена RTX 5060.

 Это означает, что NVIDIA снова снимет эмбарго на обзоры и продажи в один день. Хотя спрос на RTX 5060, как ожидается, не будет высоким, такой подход означает, что покупатели могут приобрести новинку без предварительного доступа к независимым данным о производительности, то есть геймерам придется полагаться на официальные тесты NVIDIA.

 GeForce RTX 5060, оснащенная графическим процессором GB206 с 3840 ядрами CUDA, как ожидается, станет самой младшей моделью в настольной линейке RTX 50. Хотя ходят слухи о возможном выпуске RTX 5050 с памятью GDDR6, эти сообщения пока остаются неподтвержденными. Грядущая RTX 5060 станет небольшим обновлением по сравнению с предыдущим поколением RTX 4060 с точки зрения характеристик памяти, которая также имела всего 8 ГБ памяти и 128-битную шину.

 NVIDIA оценила RTX 5060 в 299 долларов, то есть столько же, сколько и RTX 4060 в момент запуска, при этом предлагая на 25% больше ядер и на 65% более высокую пропускную способность памяти. Карта не нацелена на сегмент графических ускорителей среднего уровня, но, по крайней мере, демонстрирует определенное улучшение технических характеристик. Также стоит отметить, что эта модель получит только 8 линий PCIe, хотя и будет использовать новый стандарт PCIe 5.0.

 В то же время компания AMD, как ожидается, выпустит Radeon RX 9060 XT примерно в соответствующий период. Обе карты планируется выпустить до или во время мероприятия Computex, которое стартует через месяц.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5060 #geforce rtx 5060
Источник: videocardz.com
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