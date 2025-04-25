Xiaomi выпустила игровой монитор Redmi G Pro 27U.

Китайский гигант Xiaomi официально запустил монитор Redmi Monitor G Pro 27U. Этот высококлассный игровой монитор является значительным обновлением по сравнению со своим предшественником Redmi Display G Pro 27 MiniLED, предлагая серьезные улучшения в качестве изображения, производительности и интеллектуальных функциях.

Новый Redmi G Pro 27U оснащен 27-дюймовой 4K UHD-панелью с разрешением 3840×2160 пикселей и плотностью пикселей 157 ppi. Он поддерживает частоту обновления 160 Гц с возможностью разгона до 320 Гц. Дисплей может похвастаться пиковой яркостью 1600 кд/м2 и использует 1152 мини-светодиодных зоны в сочетании с технологией квантовых точек QD для ярких цветов.

Точность цветопередачи охватывает 100% спектра sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, а также обеспечивает заводскую калибровку ΔE<1 для профессиональной точности.

Работает монитор на четырехъядерном процессоре с ядрами Cortex-A73 и графическим процессором Mali-G57 MC1. Также Redmi G Pro 27U включает в себя 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и работает на оболочке HyperOS от Xiaomi. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт.

Redmi G Pro 27U поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и включает два порта HDMI 2.1, один порт DP 1.4 с поддержкой режима 8K@60 Гц, один порт USB 3.0 и один порт USB 2.0. Кроме того, монитор также поддерживает беспроводную трансляцию через AirPlay и Miracast.

Размеры монитора составляют 613,3 мм x 364,5 мм x 65,9 мм без подставки и 613,3 мм x 521,2 мм x 227,3 мм с подставкой, а масса 4,7 кг и 6,8 кг соответственно. Положение дисплея регулируются по горизонтали от -35° до +35° и по вертикали от -5° до +20°. В комплект также входит крепление VESA 75x75 мм для крепления монитора на стене.

Xiaomi предлагает трехлетнюю гарантию и возможность вернуть монитор в течение семи дней после покупки. Redmi Monitor G Pro 27U стоит 2699 юаней (~370 долларов США). Что касается глобальной доступности, то пока эта информация отсутствует.