Второе поколение консоли поступит в продажу 5 июня, а предварительные заказы доступны с сегодняшнего дня.

Разборка недавно анонсированной портативной консоли Nintendo Switch 2 подтвердил ключевые аппаратные характеристики устройства, которые еще официально не были объявлены. Согласно скриншотам, опубликованным моддером, устройство использует процессор Nvidia Tegra и память компании SK Hynix.

Разборку провел пользователь YouTube и сети X* (запрещена в России) под ником @KurnalSalts, известный своими подробными видео о чипах Arm, используемых в смартфонах, ноутбуках, гарнитурах дополненной реальности и других устройствах. Согласно его уже удаленному сообщению, Nintendo Switch 2 работает на базе чипсета Tegra T239 от Nvidia, который включает ядро Arm Cortex X1 HP, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре эффективных ядра Cortex-A55, а также графический процессор на базе архитектуры Ampere с 12 шейдерными модулями и 1536 ядрами CUDA.

Инсайдер также сообщил, что консоль Switch 2 использует модули памяти от SK Hynix, хотя точная конфигурация памяти остается неизвестной. Ранее ходили слухи, что устройство использует 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в двухканальном режиме со 128-битным интерфейсом памяти. В ходе разборки также был обнаружен модуль флэш-памяти UFS 3.1 объемом 256 ГБ от SK Hynix и что-то похожее на чип Wi-Fi от MediaTek.

@KurnalSalts говорит, что в ближайшем будущем он опубликует свой глубокий обзор чипа Tegra и остального оборудования. Энтузиасты надеются, что обещанное видео раскроет больше подробностей о Switch 2, включая информацию о технологическом процессе, используемом для производства чипа Nvidia.

Предполагается, что процессор, на котором работает Switch 2, произведен компанией Samsung, но в недавнем прошлом было много слухов о том, основан ли он на 8-нм техпроцессе DUV или на более новом 5-нм процессе EUV. В то время как канал Digital Foundry на YouTube усиливает слухи о 8 нм, некоторые сообщества Nintendo полагают, что Nvidia перешла на технологию 5 нм для своего нового чипсета.

Напомню, что Nintendo анонсировала Switch 2 в январе, прежде чем поделиться более подробной информацией в начале текущего месяца. Новая консоль отличается множеством аппаратных и программных обновлений по сравнению с предшественницей, включая больший дисплей, улучшенные элементы управления, улучшенный звук и выход на телевизоры в формате 4K. Консоль уже доступна для предварительного заказа по цене 449,99 долларов в Best Buy, Target, Walmart и GameStop. Планируется, что устройство появится на полках магазинов 5 июня.