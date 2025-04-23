Компактный графический ускоритель начального уровня в форм-факторе Mini-ITX

В мае прошлого года появилась информация о подготовке компанией AMD новой видеокарты начального уровня, но на архитектуре прошлого поколения RDNA2. Источники указывали даже её название — Radeon RX 6500, однако видеокарта так и не появилась на полках магазинов. Вместо этого AMD и ее партнеры выпустили карту Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти, что стало довольно странной конфигурацией для того времени: графический процессор получил ограниченную 64-битную шину памяти.

И вот, спустя год, Radeon RX 6500 дебютировала: китайская компания Zephyr, более известная своими видеокартами серии GeForce RTX, представила оригинальный вариант RX 6500 в форм-факторе Mini-ITX.

Еще интереснее то, что карта Zephyr содержит 1024 потоковых процессора, как и старшая RX 6500 XT, а не 768, как ожидалось. Но в плане конфигурации памяти новинка близка к RX 6400, поскольку предлагает всего 4 ГБ памяти GDDR6 на узком 64-битном интерфейсе.

Характеристики AMD Radeon RX 6500 ITX:

• Кодовое название графического процессора: Navi 24;

• Потоковые процессоры: 1024;

• Базовая тактовая частота: 1728 МГц;

• Частота в разгоне: 2066 МГц;

• Память: 4 ГБ GDDR6 на 64-битной шине;

• Выходы на дисплей: DisplayPort, HDMI;

• Типичное энергопотребление: 55 Вт;

• Размеры (без кронштейна): 171 x 110 x 37 мм.

Возможно, самой важной характеристикой этой карты является её экономичность: официальное потребление Navi 24 составляет 55 Вт, что устраняет необходимость в дополнительном разъеме питания.

Конечно, поиграть в старые игры 2000-х годов она позволит, но современные блокбастеры ей не по зубам. Стоит отметить, что карта использует память на 16 Гбит/с, по этому параметру она превосходит, например, RX 6600.

Компания Zephyr также представила низкопрофильную однослотовую модель RX 6500. Эта карта имеет только один вентилятор, что, по сравнению с некоторыми более мощными вариантами GeForce RTX, должно быть более чем достаточно, учитывая TDP 55 Вт.