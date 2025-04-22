Ожидается, что Samsung представит следующие телефоны Z Fold и Z Flip в июле, но более доступный Z Flip FE и телефон с тройным экраном были перенесены на четвертый квартал.

В сети давно ходят слухи, что Samsung работает над версией Galaxy Z Flip FE или Fan Edition, а также над телефоном с тройным складывающимся дисплеем, которые, как ожидалось, будут анонсированы на мероприятии компании Unpacked летом. Однако теперь похоже, что выход обоих устройств будет перенесен на четвертый квартал этого года, вероятно, чтобы отдать приоритет производству Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Корейское издание The Bell сообщает, что Galaxy Z Flip FE, а также телефон с тройным дисплеем теперь стоит ожидать в четвертом квартале этого года, что соответствует слухам прошлого месяца. В отчете упоминается, что производство панелей для Z Fold 7 и Z Flip 7 началось в этом месяце, и хотя это не является конкретной причиной задержки, но предполагается, что Samsung хочет отдать приоритет производству флагманских моделей, а только затем переключить внимание на Fan Edition. Ожидается, что Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 будут представлены на мероприятии Unpacked, которое, скорее всего, состоится в июле.

Слухи о Galaxy Z Flip FE предполагают, что его международная версия будет оснащена чипсетом Exynos 2400e, который используется в Galaxy S24 FE. Первоначально сообщалось, что Galaxy Z Flip FE может получить более мощный Exynos 2500, но, похоже, это не так. Возможно, компания Samsung сталкивается с теми же проблемами, что и при внедрении Exynos 2500 в серию Galaxy S25, учитывая значительно более низкую производительность по сравнению со Snapdragon 8 Elite.