Издательство Bethesda сообщила, что завтра официально анонсирует The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake

Наконец, свершилось долгожданное геймерами событие. После многих недель утечек и даже официальных скриншотов, появившихся в сети, издательство Bethesda не только официально признала разработку игры The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake, но и объявила, что пользователи получат полноценную презентацию и показ игры уже завтра, 22 апреля 2025 года.

Короткое заявление с официального аккаунта студии в сети X* (запрещена на территории России) сообщает общественности, когда все мы узнаем больше о долгожданном ремейке и где его посмотреть, а сделать это можно будет либо на канале Bethesda на YouTube, либо на Twitch.

Название видео на канале Bethesda на YouTube гласит «Все будет раскрыто...», это, как можно надеяться, подразумевает, что мы узнаем не только о вошедшем в ремейк контенте, но и новых доступных функциях, а также дате выхода.

Дата выхода вполне может быть и завтра, вскоре после анонса. Слухи о Elder Scrolls IV Oblivion Remake уже предполагали сегодняшний день или, по крайней мере, вторую половину апреля.

Известно, эти слухи, утверждающие, что релиз состоится 21 апреля, пересеклись с сегодняшним объявлением о завтрашней премьере. Но теперь можно ожидать, что все желающие смогут сыграть в обновленный Oblivion по крайней мере на консолях Xbox и персональных компьютерах до конца недели. На данный момент неясно, будет ли игра доступна на PS5 сразу или только владельцы Xbox будут наслаждаться коротким эксклюзивным периодом для долгожданного ремейка, прежде чем The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake появится на PlayStation 5.

В сети уже появилась информация, что игра будет занимать 120 ГБ дискового пространства, а разрабатывается она на современном движке Unreal Engine 5, обещая высочайшее качество графики.