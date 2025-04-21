Пользователи сталкиваются с проблемой, связанной с ошибкой в драйвере NVIDIA GeForce 576.02. Из-за этой ошибки температура графического процессора отображается неправильно.

Обновление графического драйвера NVIDIA GeForce 576.02, выпущенное для устранения проблем с черным экраном и стабильностью, все еще может вызывать определенные проблемы. Некоторые пользователи сообщают, что показания температуры графического процессора отображаются неверно, что может привести к использованию неправильных тактовых частот и напряжений.

Проблема, по-видимому, связана с интерфейсом API "NVAPI_GPU_GetThermalSettings", который может зависнуть на фиксированном значении. Единственным известным способом решения является полная перезагрузка системы. На форумах Guru3D один пользователь предположил, что виноваты MSI Afterburner и Riva Statistic Server. Однако Алексей "Unwinder" Николайчук, автор этих инструментов, ответил, что ошибка кроется в самом драйвере и что перезагрузка — это единственное на данный момент решение.

Следует отметить, что проблема возникает после сна системы или при выходе из режима энергосбережения. После того как данные датчика температуры заморожены, карта не может правильно настроить свои тактовые частоты и напряжения. Это может повлиять на работу видеокарты, но не должно привести к повреждению из-за встроенных датчиков и функций защиты самих видеокарт.

Пользователи, затронутые этой проблемой, могут попробовать перезагрузку в качестве простого быстрого решения, попробовать переустановить стороннее программное обеспечение или приложение NVIDIA, что, по утверждениям некоторых, также может помочь. Судя по отзывам на Reddit, видеокарты RTX 30 и RTX 40 также могут быть затронуты этой проблемой.

На данный момент NVIDIA не признала наличие ошибки. PC Games Hardware, который также получил сообщения от пользователей своего форума, посоветовал пользователям избегать установки этого драйвера, пока NVIDIA не выпустит заявление.