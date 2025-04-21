Китайская CATL выпустила второе поколение своей быстрозарядной батареи, которая будет использоваться в более чем 67 электромобилях в 2025 году

Компания Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) представила новую версию своей быстрозаряжаемой батареи для электромобилей Shenxing. Китайский гигант по производству систем хранения энергии утверждает, что технология второго поколения позволит электромобилям проезжать до 520 км всего после пяти минут зарядки.

Новая батарея была представлена в городе Шанхай, где главный технический директор компании Гао Хуань сказал, что она будет заряжаться от 0 до 80 процентов всего за 15 минут.

Компания CATL похоже находится в самом расцвете своих возможностей и захватывает все более широкий рынок аккумуляторов. Новая батарея будет отвечать за работу более 67 моделей электромобилей только в текущем году. Кроме того, производитель также запускает производство натриевой батареи с плотностью энергии 175 Вт·ч/кг.

В настоящее время CATL остается крупнейшим производителем батарей в мире и поставляет продукцию таким автопроизводителям, как Tesla, BMW, NIO, Volkswagen, Toyota и многим другим. Кроме того, компания стремится снизить себестоимость производства электромобилей за счет производства менее дорогих батарей.

Однако CATL является не единственной компанией, работающей над сокращением времени зарядки электромобилей. BYD, например, уже выпустила две модели электромобилей, которые могут принимать до 1 МВт мощности и проезжать 400 км всего после пяти минут зарядки. Другой китайский производитель электромобилей, Zeekr, обогнал BYD, представив новое зарядное устройство для электромобилей мощностью 1,2 МВт, запуск которого запланирован на второй квартал 2025 года. Tesla также является крупным игроком в области быстрой зарядки электромобилей и активно склоняет другие бренды использовать свою сеть Supercharger.