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Asus представила ноутбуки Chromebook CX14 и CX15 с процессорами Intel Twin Lake
Новые линейки оснащены процессорами вплоть до Intel Core i3 N355, IPS дисплеем разрешением 1080p и 16 ГБ оперативной памяти.

 Компания Asus обновила линейку мобильных компьютеров Chromebook CX14 и CX15, а конфигурации высокого уровня поставляются с процессорами Intel Twin Lake. Если говорить конкретно, то модели процессоров варьируются от маломощного Intel N150 до Core 3 N355. С другой стороны, конфигурации начального уровня оснащены чипом Celeron N4500 из линейки Jasper Lake, который работает в паре с 4 ГБ ОЗУ и всего 32 ГБ встроенной eMMC памяти.

 Варианты начального уровня также оснащены дисплеями TN с разрешением 1080p. Что касается вариантов более высокого уровня, то они оснащены панелями FullHD VIPS или IPS с возможностями сенсорного управления. Также есть модели Chromebook Plus. Они поставляются как минимум с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

 Между CX14 и CX15, особой разницы нет, кроме размера дисплея и сборки. Предыдущая линейка ноутбуков Chromebook была оснащена 14-дюймовыми дисплеями, а модели CX15 оснащены 15,6-дюймовыми экранами. Модели в линейке CX14 также легче, их масса составляет 1.41 килограмма, а модели CX15 весят уже 1.59 килограмма.

Новые ноутбуки линейки Chromebook включают один порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, два или один порт USB 3.2 Type-C, разъем HDMI 1.4b и3.5-мм аудиоразъем.

 Для беспроводного подключения новые ноутбуки Chromebook CX15 и CX14 оснащены поддержкой интерфейса WiFi 6 или WiFi 6E и стандартов Bluetooth 5.3 или Bluetooth 5.4 в зависимости от модели. Другие особенности включают веб-камеру разрешением FullHD и аккумулятор емкостью 63 Вт·ч. В настоящее время компания Asus пока ничего не рассказала о цене и доступности новых ноутбуков.


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#intel #asus #ноутбуки #chromebook #ноутбуки asus #twin lake
Источник: notebookcheck.net
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