Новинки будут иметь кожух металлического цвета и продаваться только в Китае

Название карт "METAL ALLOY PULSE" предполагает, что кожух системы охлаждения изготовлен не из пластика. К сожалению, у в настоящее время можно полагаться только на рендеры, поэтому сложно судить, действительно ли компания Sapphire изменила дизайн кожуха. Однако, исходя из предыдущих выпусков, можно с уверенностью предположить, что речь идет просто о пластиковом кожухе с новой цветовой схемой.

Серия Metal включает две модели: Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, обе из которых основаны на существующих моделях PULSE, а цветовая схема соответствует новой серии NITRO.

Серия PULSE сохраняет те же характеристики, что и оригинальные модели. Так Radeon RX 9070 XT с 4096 ядрами работает на тактовой частоте 2970 МГц, в то время как обычная RX 9070, использующая 3584 ядра, работает на тактовой частоте 2520 МГц. Обе карты включают 16 ГБ памяти стандарта GDDR6 и используют по два 8-контактных разъема питания.

Ниже приведено сравнение оригинальной модели PULSE и новой модели METAL. Похоже, что Sapphire теперь будет выпускать белый, серый и черный варианты ускорителей.

Что касается характеристик, то серия Metal также включает в себя материал термоинтерфейса Honeywell PTM7950 с изменением фазы поверх графического процессора, 12-слойную конструкцию печатной платы и другие усовершенствования. На бумаге это представляется в качестве нового цветового варианта, а не упрощенный дизайн.

К сожалению, похоже, что серия Metal Alloy PULSE будет эксклюзивной для китайского рынка. Эти карты не будут представлены на глобальном сайте Sapphire. Кроме того, компания Sapphire пока не сообщила о цене.