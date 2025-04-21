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goldas
Будущие видеокарты Intel Arc могут использовать память GDDR7
Согласно утечке Intel сейчас исследует возможности использования нового стандарта памяти на своих графических картах

 Хотя производители памяти упоминали о начале процесса выборки и массовом производстве чипов GDDR7 в конце 2024 года, ни Intel, ни AMD не стали использовать этот стандарт. Вместо этого их серии Arc Battlemage и Radeon RX 9000 полагаются на проверенную временем технологию GDDR6, которая медленнее, чем GDDR7, используемая в новейшей линейке NVIDIA RTX 50.

 Однако вскоре такой порядок вещей может измениться. Список заданий для "Настройки и квалификации памяти", обнаруженный пользователем под ником Haze, показывает, что компания Intel находится на стадии оценки более быстрого стандарта памяти для своих будущих графических процессоров серии Arc. В частности, в описании упоминается поддержка GDDR6/7 на дискретных ускорителях Arc.

 Более высокая скорость памяти означает более высокую пропускную способность. Для графических процессоров с ограниченной по ширине шиной памяти, таких как Arc B580 (192-битная шина) или Arc B570 (160-битная шина), это может увеличить пропускную способность как минимум на 47 процентов. Arc B580 предлагает 456 ГБ/с, в то время как спецификация памяти GDDR7, работающей на скорости 28 Гбит/с, обеспечит пропускную способность 672 ГБ/с.

 Хотя не стоит ожидать в ближайшее время, что Intel раскроет спецификации следующего поколения графических карт, было бы интересно, если бы компания обнародовала свои планы или дорожные карты с предполагаемыми датами их запуска. Серия Battlemage стала вполне успешной для Intel, во многом благодаря правильной ценовой стратегии. Что касается планов на будущее, то графические процессоры Celestial остаются пока загадкой, все еще не известно, собирается ли Intel конкурировать в сегменте высокопроизводительных видеокарт или будет ли она использовать чипы GDDR7.

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#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #gddr6 #gddr7 #видеокарты intel arc #arc b580 #arc b570
Источник: videocardz.com
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