Windows 10 по-прежнему имеет большую пользовательскую базу, и многие пользователи воздерживаются от обновления до Windows 11 из-за требования TPM 2.0, из-за чего Microsoft снова призывает пользователей обновить свои ПК

В то время как операционная система Windows 11 постепенно набирает популярность среди пользователей, Windows 10 по-прежнему продолжает удерживать значительную часть пользовательской базы. Если говорить о конкретных числах, то, согласно данным Statcounter, на март текущего года, ОС Windows 10 занимает около 54,2% доли рынка, в то время как последняя на данный момент операционная система от Microsoft занимает 42,69%.

Многие из пользователей Windows 10 воздерживаются от обновления до Windows 11 из-за необходимости наличия в системе TPM 2.0, которому не соответствуют многие ПК старого поколения. Microsoft уже давно пытается убедить пользователей обновить свои компьютеры и установить последнюю операционную систему, и, похоже, компания все еще прилагает большие усилия в данном направлении.

В частности, Microsoft недавно опубликовала специальное сообщение в блоге, в котором рассказывается о том, что такое TPM 2.0 и его преимуществах. Как подчеркивает компания, ПК с поддержкой TPM 2.0 могут предложить лучшую защиту данных, улучшенную целостность программного обеспечения системы и ее прошивки, а также расширенные функции безопасности.

Хотя Microsoft не упоминает об этом прямо, в сообщении в блоге, похоже, сравниваются Windows 10 и Windows 11 с точки зрения пользовательского опыта и безопасности. Учитывая, что дата окончания поддержки Windows 10 неумолимо приближается, можно с уверенностью сказать, что скоро появятся новые сообщения о преимуществах TPM 2.0 и Windows 11.

Также стоит отметить, что ранее компания Microsoft пыталась убедить пользователей обновиться и перейти на новую версию через обновления страницы поддержки. Например, компания удалила официальное руководство по обходу TPM 2.0, сделав установку Windows 11 более затруднительной для пользователей со старым аппаратным обеспечением.