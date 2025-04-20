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AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
Похоже, что скоро профессионалы получат в своё распоряжение видеокарты на архитектуре RDNA 4

 Новое поколение видеокарт AMD серии Radeon RX 9000 скоро пополнится двумя новыми ускорителями: Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9070 GRE. Они будут ориентированы на более доступные ценовые сегменты рынка и предложат новые игровые возможности для экономных поклонников продукции AMD. Однако профессиональные пользователи, использующие графические процессоры Radeon для работы, были ограничены моделями из линейки RDNA3, которая до сих пор не получила обновлений в виде карт нового поколения.

 В течение нескольких недель в сети появлялись слухи о том, что компания AMD планирует выпустить графический ускоритель на базе GPU Navi 48 с 32 ГБ памяти. Пока ничто не свидетельствует о том, что это будет игровая видеокарта, несмотря на то, что различные проверенные источники информации настаивают на возможности такого события. Как бы там ни было, но такую карту AMD планирует всё-таки выпустить, но для другой аудитории.

 Итак, серия профессиональных видеоускорителей Radeon PRO скоро получит новую модель на базе графического процессора Navi 48 XTW. Эта неназванная карта, вероятно, станет частью серии Radeon PRO W9000, будет иметь 32 ГБ памяти, предположительно стандарта GDDR6 ECC. Конечно это меньше, чем 48 ГБ или 64 ГБ в прошлом поколении, но спецификации в любой момент могут измениться, либо будет представлена ещё одна карта с большим объемом памяти.

 Стоит напомнить, что мероприятие AMD Advancing AI запланировано на июнь, где будут обсуждаться графические процессоры Instinct для центров обработки данных и платформа ROCm (Radeon Open Compute). Мероприятие также может послужить площадкой для презентации и новых профессиональных графических процессоров для рабочих станций.

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Источник: videocardz.com
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