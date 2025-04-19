Игровой монитор получил 2K QD-Mini LED-панель на 180 Гц с 1152 зонами затемнения и поддержкой HDR1000

Компания AOC представила на китайском рынке новый 27-дюймовый QD-Mini LED монитор Q27G40XMN, который может похвастать отличными характеристиками и производительностью в среднем сегменте. Новинка стоит всего 1599 юаней или примерно 220 долларов США и сочетает функции премиум-класса с доступной ценой.

AOC Q27G40XMN имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей, высокую частоту обновления 180 Гц и быстрое время отклика GTG 1 мс, предлагая плавную визуальную составляющую, необходимую любителям компьютерных игр. Монитор оснащен панелью Fast VA, включающую систему подсветки из 4608 светодиодов, распределенных по 1152 локальным зонам затемнения.

Это обеспечивает точное управление освещением и более глубокий черный цвет. Монитор также имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000, достигая пиковой яркости до 1200 кд/м2, что обычно присуще более дорогим моделям мониторов.

С точки зрения точности цветопередачи панель имеет 100% охват спектра sRGB и 97% DCI-P3, дополнительно улучшенного квантовым нанопокрытием. Монитор поставляется с заводской калибровкой с DeltaE менее 2, и каждое устройство включает сообщение о калибровке - необычное дополнение в данной ценовой категории.

AOC Q27G40XMN также имеет набор из нескольких полезных игрокам инструментов. Он получил встроенные наложения перекрестия, режим снайперского зума, счетчик кадров в секунду и управление темным полем. Новинка также поддерживает технологии Adaptive-Sync и AMD FreeSync для устранения разрывов экрана, а высокая частота обновления в сочетании с низкой задержкой ввода обеспечивает сверхплавный игровой процесс.

С точки зрения дизайна монитор довольно прост, но в то же время функционален. Он имеет регулируемую по наклону подставку с углами настройки от -5° до 23° и поддерживает крепление VESA.

Что касается возможностей подключения к источнику изображения, то для этого монитор оснащен портом HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм разъемом для наушников. AOC Q27G40XMN также включает программное обеспечение G-Menu от AOC, которое позволяет использовать игровые настройки, фильтрацию синего света, управление подсветкой RGB и отображение частоты обновления в реальном времени.