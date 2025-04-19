В сеть утекли характеристики смартфона Motorola Edge 60, выход которого состоится 24 апреля

После недавнего запуска в Индии смартфонов Motorola Edge 60 Fusion и Edge 60 Stylus, бренд, похоже, готовится также запустить модель Edge 60. Телефон, скорее всего, будет представлен на глобальном мероприятии 24 апреля, где также, как ожидается, будут представлены устройства Razr 60 и Edge 60 Pro. В преддверии мероприятия известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился тем, что, по всей видимости, является пресс-изображениями и инфографикой телефона Motorola Edge 60 в сообщении на своей странице в сети X* (запрещена на территории России).

Согласно изображениям, которыми поделился Эван Бласс, грядущий Motorola Edge 60 будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона должна отвечать однокристальная система на чипе Dimensity 7300 от компании MediaTek. Стоит отметить, что более ранние сообщения приписывали новинке новый чипсет Dimensity 7400.

За возможности фото и видеосъемки будут отвечать основная 50-мегапиксельная задняя камера с датчиком Sony LYTIA 700C с поддержкой OIS, компанию которому составит сверхширокоугольный объектив и телефотокамера с трехкратным увеличением. На передней панели смартфон располагается 50-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Кроме того, телефон получит 12 ГБ физической оперативной памяти, которую можно расширить дополнительными 12 ГБ виртуальной оперативной памяти, а также 512 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора немного увеличится с 5000 мАч до 5200 мАч по сравнению с предшественником, с сохранением поддержки быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Телефон также может похвастаться высокой прочностью и сертификацией MIL-STD-810H, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP69.

На данный момент не раскрытой остается официальная цена, но она будет объявлена во время презентации устройства.