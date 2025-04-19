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Графические драйверы GeForce 576.02 повышают производительность до 6 процентов
Пользователи сообщают, что новый пакет графических драйверов повышает производительность новых видеокарт Nvidia в среднем до 6%

 На этой неделе компания NVIDIA выпустила крупное обновление пакета драйверов для видеокарт серии RTX. Согласно официальному журналу изменений, обновление решило множество проблем с черным экраном и улучшило стабильность видеокарт в различных играх. Однако NVIDIA не упомянула об обновлениях производительности.

 Пользователи Reddit заметили, что с выходом новых драйверов их результаты в играх стали заметно выше. Обычно результаты синтетических тестов остаются стабильными, если только компании специально не ориентируются на конкретные тестовые пакеты или не вынуждены корректировать настройки частоты и напряжения. Очень часто это не приносит улучшения производительности, а фактически снижает ее для повышения стабильности.

 По словам пользователя Spiderpig08 на Reddit, GeForce RTX 5080, работающая на самой высокопроизводительной платформе из доступных с процессором Ryzen 9 9950X3D, теперь на 6 процентов быстрее, чем с предыдущей версией драйверов. Другие пользователи также сообщают об улучшениях и наблюдают более высокий FPS в реальных играх.

 Пользователи также отмечают, что новые драйверы повысили энергоэффективность, снизив энергопотребление во время простоя карты за счет снижения тактовой частоты до всего лишь 22 МГц, что привело к снижению потребления на 7 Вт.

 ComputeBase проверил все карты RTX 50 на новых драйверах, и подтвердил, что тест Steel Nomad действительно показывает улучшение, особенно с использованием моделей RTX 5080 и RTX 5070:


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#nvidia #видеокарты #geforce #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #драйверы #rtx 50 #rtx 5080 #ryzen 9 9950x3d #steel nomad
Источник: videocardz.com
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