Данная модель является первой в своём роде в серии RTX 50 от Gigabyte

Видеокарта, называемая «OC Low Profile», основана на модели GeForce RTX 5060, графическом ускорителе NVIDIA начального уровня нового поколения. По данным компании Gigabyte, эта модель обладает полными характеристиками обычной RTX 5060, включая 3840 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR7 на 128-битной шине памяти.

Что выделяет конкретную карту, так это ее низкопрофильный дизайн системы охлаждения с тремя вентиляторами. Похожие конструкции были выпущены также в предыдущей серии RTX 40, и, похоже, Gigabyte является первым производителем, предложившим такую конфигурацию для своей новой линейки.

Карта имеет уровень TDP 145 Вт, что является официальной характеристикой системы питания для RTX 5060. Поскольку это значение превышает предел в 75 Вт, передаваемый через слот PCIe, карта включает в себя один 8-контактный разъем питания. Похоже, что большинство компаний теперь стандартизировали 8-контактный разъем, даже когда это не является особо необходимым.

Характеристики GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8G (GV-N50600C-8GL):

• архитектура NVIDIA Blackwell и поддержка DLSS 4;

• модель GeForce RTXTM 5060;

• память 8 ГБ GDDR7 на 128-битном интерфейсе;

• низкопрофильная конструкция длиной 182 мм;

• теплопроводящая паста серверного класса;

• поддержка до 4 дисплеев.

Gigabyte RTX 5060 OC Low Profile поставляется в комплекте с двумя кронштейнами ввода-вывода: одним полноразмерным и одним низкопрофильным, в зависимости от требований конкретной сборки. Обе конфигурации кронштейна включают четыре выхода на дисплей: два порта DisplayPort 2.1b, один DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1b.

По данным производителя длина карты составляет 182 мм, а ширина — 69 мм. Стоит отметить, что несмотря на низкий профиль, это не однослотовая конструкция. На данный момент компания Gigabyte еще не опубликовала полные характеристики, включая тактовые частоты графического процессора.