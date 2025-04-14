Смартфон станет отличным выбором для игроков, желающих получить высочайшую производительность и высокую автономность

Компания Realme полностью готова к анонсу своего следующего флагмана Realme GT7, который состоится 23 апреля в Китае, и смартфон должен стать большим прорывом в ценовом сегменте ниже 3000 юаней (около 400 долларов). Компания всё активнее нагнетает ажиотаж вокруг предстоящего устройства, акцентируя внимание на сроке службы батареи, технологии зарядки и чистой производительности.

Сегодня Realme сообщила, что грядущий GT7 будет оснащен массивной кремниево-углеродной батареей емкостью 7200 мАч, что сделает ее одной из самых емких батарей среди флагманских телефонов текущего года.

После этого Realme подтвердила, что телефон будет поддерживать обходную зарядку второго поколения, разработанную для снижения нагрева во время игр и одновременного процесса зарядки. Компания утверждает, что даже при интенсивном использовании Realme GT 7 может обеспечить 4,5 часа игр, 10,2 часа показа видео или 7,4 часа навигации, сохраняя при этом 50 процентов заряда батареи. Смартфон также поддерживает широкий спектр протоколов быстрой зарядки, включая SVOOC, PPS, UFCS, PD и стандартные методы. Также он поставляется с проводной быстрой зарядкой мощностью 100 Вт, которая должна в кратчайшее время пополнять заряд этого аккумулятора.

Что касается остальных характеристик, то Realme пока официально не подтвердила их все, но утечки уже начинают заполнять пробелы. Ожидается, что Realme GT7 будет оснащен плоским 144-герцовым дисплеем от BOE с тонкими рамками и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

В основе телефона будет лежать новый флагманский 3-нм чипсет Dimensity 9400+ от MediaTek, который, как ожидается, также появится в будущих флагманах конкурентов, таких как Redmi K80 Ultra и OnePlus Ace 5s Pro. Чтобы максимально использовать этот мобильный процессор, смартфон получит функцию GT Performance Engine 2.0, которая представляет улучшения ядра на уровне чипа для стабильной частоты кадров и более плавного игрового процесса.

Система охлаждения также получит серьезное обновление. Realme представляет то, что, по ее словам, является первым в отрасли тепловым дизайном, использующим заднюю панель из графенового стекловолокна, которая, как сообщается, обеспечивает в шесть раз большую теплопроводность, чем стандартное стекло. Внутри телефона будет испарительная камера площадью 7700 мм² — самая большая одноблочная система охлаждения, из когда-либо встречавшихся в смартфонах. Также ожидается, что устройство получит защиту от воды и пыли по стандарту IP69.