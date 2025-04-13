Даная цена кажется более дорогой, чем ожидалось, кроме того, модель пока отсутствует на складе продавца

Известный инсайдер @momomo_us обнаружил первые записи с ценами на видеокарты RTX 5060 Ti. Один из розничных продавцов - Pure Gaming, торгующий компьютерным оборудованием во Франции, выставил на продажу два графических ускорителя модели RTX 5060 Ti от компании ASUS, однако, в настоящее время видеокарта отсутствует на складе. В данном магазине эти карты стоят 489 евро за модель 8 ГБ и 735 долларов за модель с 16 ГБ памяти.

Конечно, это не официальная цена от NVIDIA, и, похоже, она далека от реальности. Однако стоит отметить, что когда @momomo_us вчера поделился данными утечками, цены на самом деле были другими, так как модель с 8 ГБ памяти стоила более чем на 100 евро дороже.

Согласно неофициальной информации грядущая RTX 5060 Ti должна стоить дешевле, чем текущая RTX 4060 Ti на старте продаж, но это пока также не подтверждено надежными источниками. Текущая цена самого дешевого ускорителя RTX 4060 Ti составляет около 420 евро, так что новая модель примерно на 70 евро дороже, если верить утечке.

Кроме того, стоит отметить, что этот ритейлер не так широко известен, особенно за пределами самой Франции. Учитывая изменение стоимости, графическая карта может как вырасти, так и упасть в цене, и это, по сути, подтверждение того, что карта скоро выйдет, а не подтверждение реальной цены.

Официальный запуск видеокарты запланирован на 16 апреля, а информация о ценах должна быть подтверждена уже через 2 дня, когда выйдут первые обзоры потенциально "народной" видеокарты нового поколения от NVIDIA.