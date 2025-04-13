Интересно то, что данная модель не предназначена для глобального рынка

Стоит отметить, что в этом конкретном видео не подтверждается, что карта действительно называется RTX 5060 Ti. Однако эта информация уже была ранее раскрыта компанией ASUS, о чем появлялись публикации в СМИ. Судя по всему, ASUS только что представила свою новую серию графических карт под названием Hatsune Miku.

Компания ASUS вполне могла бы подождать ещё четыре дня до официального запуска новой модели видеокарты среднего уровня от NVIDIA, но анонс касался не только новых видеокарт, но также включал мониторы, материнские платы и другие периферийные устройства. Таким образом, графический ускоритель был лишь малой частью мероприятия по выпуску нового оборудования.

В отдельном видео, после официального запуска серии продуктов Hatsune Miku, Тони Ю, генеральный менеджер представительства ASUS в Китае, поделился видео, в котором обсуждал каждый из продуктов новой серии. Среди них была демонстрация графического ускорителя RTX 5060 Ti. Эта модель уже была подтверждена с объемом памяти 8 ГБ и заводским разгоном, демонстрирующая совершенно новый дизайн системы охлаждения, не применяемой в других сериях видеокарт.

Теперь подтверждено, что новинка имеет стандартный 8-контактный разъем питания, не скрытый под кожухом, как предполагалось. Таким образом, на изображении просто не было видно никаких кабелей. Кроме того, теперь можем четко видеть, что разъем PCIe не имеет 16 активных линий, а это подтверждает, что видеокарта действительно получила спецификацию PCIe 5.0 x8.

ASUS GeForce RTX 5060 Ti Hatsune Miku будет продаваться только в Китае. Компания пока не разместила эту модель на своем официальном сайте и не сообщила, когда она будет доступна для покупки.