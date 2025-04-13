Компания ZOTAC делает то, чего все пользователи ожидали от партнера NVIDIA. Видеокарта RTX 5060 Ti, которая представляет собой модель мощностью 180 Вт, не нуждается в громоздких трехслотовых системах охлаждения и трех вентиляторах. Эта карта относится к среднему классу, хотя многие считают, что данный графический ускоритель является платой начального уровня, и ей не нужно мощное охлаждение.
ZOTAC разработала целых шесть видеокарт с очень похожим внешним видом и схожими функциями. Её серия разделена на модели AMP и TWIN EDGE, последняя из которых является первой в линейке RTX 50. Все шесть карт разработаны в качестве двухслотовых моделей, и все они готовы к использованию в формате SFF (Small Form Factor).
Что на самом деле может удивить, так это то, что все шесть карт оснащены 8-контактным разъемом питания. Похоже, что ZOTAC не видит особой необходимости в 16-контактных разъемах на таком маломощном графическом ускорителе. 180 Вт можно легко подать через разъем PCIe и дополнительный 8-контактный разъем, обеспечивая передачу до 225 Вт. Стоит отметить, что для серии RTX 4060 Ti ZOTAC также использовала 8-контактный разъем.
Карты RTX 5060 Ti AMP и TWIN EDGE просты по конструкции и не обладают какими-либо необычными функциями.
Серия ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti включает следующие модели:
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ AMP (ZT-B50620F-10M): 2632 МГц
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50620H-10M): 2602 МГц
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ AMP (ZT-B50610F-10M): 2632 МГц
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50610H-10M): 2602 МГц
• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц
Компания подтверждает полные характеристики серии RTX 5060 Ti, включая стандартную тактовую частоту Boost 2572 МГц и максимальную в режиме разгона 2632 МГц. Кроме того, также подтверждена конфигурация из 4608 ядер CUDA. ZOTAC выпускает варианты как с 16 ГБ, так и с 8 ГБ памяти GDDR7, обе используют 128-битную шину памяти.
Напомню, что компания NVIDIA официально представит новую серию доступных видеокарт нового поколения 15 апреля.