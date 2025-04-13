Кроме того, компания подтвердила остальные характеристики модели, включая 4608 ядер CUDA.

Компания ZOTAC делает то, чего все пользователи ожидали от партнера NVIDIA. Видеокарта RTX 5060 Ti, которая представляет собой модель мощностью 180 Вт, не нуждается в громоздких трехслотовых системах охлаждения и трех вентиляторах. Эта карта относится к среднему классу, хотя многие считают, что данный графический ускоритель является платой начального уровня, и ей не нужно мощное охлаждение.

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ZOTAC разработала целых шесть видеокарт с очень похожим внешним видом и схожими функциями. Её серия разделена на модели AMP и TWIN EDGE, последняя из которых является первой в линейке RTX 50. Все шесть карт разработаны в качестве двухслотовых моделей, и все они готовы к использованию в формате SFF (Small Form Factor).

Что на самом деле может удивить, так это то, что все шесть карт оснащены 8-контактным разъемом питания. Похоже, что ZOTAC не видит особой необходимости в 16-контактных разъемах на таком маломощном графическом ускорителе. 180 Вт можно легко подать через разъем PCIe и дополнительный 8-контактный разъем, обеспечивая передачу до 225 Вт. Стоит отметить, что для серии RTX 4060 Ti ZOTAC также использовала 8-контактный разъем.

Карты RTX 5060 Ti AMP и TWIN EDGE просты по конструкции и не обладают какими-либо необычными функциями.

Серия ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti включает следующие модели:

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ AMP (ZT-B50620F-10M): 2632 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50620H-10M): 2602 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ AMP (ZT-B50610F-10M): 2632 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50610H-10M): 2602 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц

Компания подтверждает полные характеристики серии RTX 5060 Ti, включая стандартную тактовую частоту Boost 2572 МГц и максимальную в режиме разгона 2632 МГц. Кроме того, также подтверждена конфигурация из 4608 ядер CUDA. ZOTAC выпускает варианты как с 16 ГБ, так и с 8 ГБ памяти GDDR7, обе используют 128-битную шину памяти.

Напомню, что компания NVIDIA официально представит новую серию доступных видеокарт нового поколения 15 апреля.