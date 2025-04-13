Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti получат 8-контактный разъем питания
Кроме того, компания подтвердила остальные характеристики модели, включая 4608 ядер CUDA.

 Компания ZOTAC делает то, чего все пользователи ожидали от партнера NVIDIA. Видеокарта RTX 5060 Ti, которая представляет собой модель мощностью 180 Вт, не нуждается в громоздких трехслотовых системах охлаждения и трех вентиляторах. Эта карта относится к среднему классу, хотя многие считают, что данный графический ускоритель является платой начального уровня, и ей не нужно мощное охлаждение.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

 ZOTAC разработала целых шесть видеокарт с очень похожим внешним видом и схожими функциями. Её серия разделена на модели AMP и TWIN EDGE, последняя из которых является первой в линейке RTX 50. Все шесть карт разработаны в качестве двухслотовых моделей, и все они готовы к использованию в формате SFF (Small Form Factor).

 Что на самом деле может удивить, так это то, что все шесть карт оснащены 8-контактным разъемом питания. Похоже, что ZOTAC не видит особой необходимости в 16-контактных разъемах на таком маломощном графическом ускорителе. 180 Вт можно легко подать через разъем PCIe и дополнительный 8-контактный разъем, обеспечивая передачу до 225 Вт. Стоит отметить, что для серии RTX 4060 Ti ZOTAC также использовала 8-контактный разъем.

 Карты RTX 5060 Ti AMP и TWIN EDGE просты по конструкции и не обладают какими-либо необычными функциями.

 Серия ZOTAC GeForce RTX 5060 Ti включает следующие модели:

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ AMP (ZT-B50620F-10M): 2632 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50620H-10M): 2602 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 16 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц

 • ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ AMP (ZT-B50610F-10M): 2632 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE OC (ZT-B50610H-10M): 2602 МГц

• ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5060 Ti 8 ГБ TWIN EDGE (ZT-B50620E-10M): 2572 МГц

 Компания подтверждает полные характеристики серии RTX 5060 Ti, включая стандартную тактовую частоту Boost 2572 МГц и максимальную в режиме разгона 2632 МГц. Кроме того, также подтверждена конфигурация из 4608 ядер CUDA. ZOTAC выпускает варианты как с 16 ГБ, так и с 8 ГБ памяти GDDR7, обе используют 128-битную шину памяти.

 Напомню, что компания NVIDIA официально представит новую серию доступных видеокарт нового поколения 15 апреля.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 5060 ti #geforce rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
17
Ученики Тюменского университета создали перчатку, которая поможет эпилептикам предупредить приступы
2
В России спроектировали дорогу к месторождению лития в Мурманской области за 40 млрд рублей
9
Калининградский янтарный комбинат представил коллекцию украшений, вдохновленную космосом
+
Боевой робот «Варан» способен доставлять 200 килограммов груза
1
Эталонную AMD Radeon RX 9070 XT разобрали и протестировали
1
Из-за возвращения западных автобрендов цены на китайские автомобили в России могут упасть на 25%
2
Samsung выпустит смартфон Galaxy M56 17 апреля 2025 года
+
Обнаружена сеть вредоносных расширений для Chrome с более чем 4 млн установок
+
Энтузиасты модифицировали эталонную Radeon RX 9070 XT и снизили температуру памяти на 6°C
+
Новый суперконденсатор сохраняет 93% ёмкости после 30 000 циклов зарядки
+
Ростех разрабатывает телесистему для новой орбитальной станции
+
Zotac выпустила в Китае премиальные модели NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti Apocalypse OC
1
В лунной миссии НАСА «Артемида» может быть задействован луноход Eagle компании Lunar Outpost
+
Mazda опубликовала изображения своего нового электрокроссовера CX-6e
+
Модернизированные истребители Mirage 2000DRMV стали поступать на вооружение ВКС Франции
+
Ставок больше нет: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% и пообещал остановиться
+
В ассортименте GeForce RTX 5060 Ti от MSI будут модели с 8-контактным дополнительным питанием
+
Intel продвигает среди сборщиков ПК программу по повышению производительности Core Ultra 200
+
На Geforce RTX 5090 производительность DirectStorage лучше, чем на RTX 4090
+

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
25
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
23
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
+

Сейчас обсуждают

BK201
09:22
В года юности сам подобным адским колхозом занимался. Ставлю лукас неглядя :D
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Руслан Знамов
09:07
жив конечно, я до сих пор в М.А.Х. играю )))
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
Cowboy Huggies
08:55
Это костыльные решения, такое не рассматриваю.
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Cowboy Huggies
08:55
И что? Я знаю про этот способ, а ты в курсе, что даже самый лучший процессор не сможет адекватно обрабатывать физику? Фпс провалиться ниже 30 и как с таким убогим фпс играть?
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Cowboy Huggies
08:44
Еще лет 5 точно можно пользоваться.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
шопоголик
08:10
Улыбнуло!
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Дмитрий Вахрушев
07:48
У 1+ 13 прошивка кривая вышла, которая аккум высаживает, сам столкнулся с этим( до обновы всё стабильно было и держал 2 дня почти
Тест батареи показал низкую эффективность OnePlus 13 среди флагманов
Archimedes
07:42
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Антон Соловаров
07:16
Была бы 11ая такой же стабильной на всем железе, ато я недавно пробовал подруге на ноут Asus Rog с более менее современным i9 поставить - глюк на глюке в итоге, пришлось возвращать 10ку, теперь страшн...
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Вадим Андриевский
06:42
Так поставь физикс на ренден проца. Капец какое убогое нынешнее поколение пошло... ложку и ту ко рту не знают как подвести.
Американские покупатели придумали хитрость, позволяющую приобретать видеокарты RTX 5000 ниже РРЦ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем