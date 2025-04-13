Предыдущий рекорд для мониторов компании составлял 500 Гц.

Asus сегодня выпустила ROG Strix XG248Q5G-P новый 24,1-дюймовый игровой монитор, ориентированный на киберспорт, который расширяет потолок частоты обновления, достигая невероятных 610 Гц в разогнанном режиме. Этот монитор по цене 7999 юаней (около 1094 доллара) не предназначен для обычных игроков, а создан для геймеров высочайшего профессионального уровня, для которых важна каждая миллисекунда.

Характеристики Asus ROG Strix XG248Q5G-P

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В основе XG248Q5G-P лежит специально разработанная Super TN панель, являющаяся новым взглядом на проверенную временем технологию, хотя панель TN часто рассматривалась как компромисс. Панель по-прежнему обеспечивает 90% цветового охвата DCI-P3, что весьма впечатляет для данной технологии, и сочетает это со временем отклика 0,1 мс.

Монитор поставляется с тремя выбираемыми режимами частоты обновления: 240 Гц, 480 Гц и максимальными 610 Гц в разгоне, давая игрокам гибкость в зависимости от используемых настроек или выбранной игры. Совместимость с Nvidia G-Sync и поддержка AMD FreeSync Premium гарантирует, что технология переменной частоты обновления обеспечивает плавность игрового процесса.

Кроме высочайшей скорости компания Asus добавила набор интеллектуальных инструментов: двойное стробирование подсветки для четкости движения, технологию AI Vision для динамической оптимизации сцен и улучшения ROG Gaming AI, которые включают экранное перекрестие и усиление теней.

Возможности подключения включают DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-C с функцией Power Delivery и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Asus также комплектует монитор гибким кронштейном.

Кроме того, компания также представила монитор 32-дюймовый двухрежимный игровой монитор ROG Strix XG32UCG, который может переключаться между сверхчетким разрешением 4K при частоте 160 Гц и FullHD при 320 Гц. Он использует панель Fast IPS, поддерживает HDR10 и обеспечивает быстрое время отклика 0,3 мс, а также оснащен улучшениями ИИ, широкими возможностями подключения и настраиваемой RGB-подсветкой Aura Sync.