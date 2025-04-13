Asus ROG XG32UCG поддерживает два режима работы: 4K 160 Гц и FHD 320 Гц

Компания Asus официально раскрыла информацию о новом многофункциональном игровом мониторе ROG Strix XG32UCG, который отлично подойдет как для киберспорта, так и для игр AAA-класса с максимальными настройками при разрешении 4K.

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Это не первый раз, когда тайваньский производитель рассказала о ROG Srtix XG32UCG. Монитор был первоначально анонсирован еще в декабре прошлого года, но полные характеристики и цены не были раскрыты до сегодняшнего дня. Новинка вышла по цене 3999 юаней или около 550 долларов США в Китае, а о глобальном запуске пока не было никакой информации.

Технические характеристики Asus Strix XG32UCG

ROG Strix XG32UCG оснащен 32-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 160 Гц в режиме 4K, но может переключаться в режим Full HD с плавной частотой 320 Гц. Этот двухрежимный режим, переключаемый с помощью горячей клавиши Asus Frame Rate Boost, дает пользователям свободу выбора между разрешением или частотой кадров без необходимости копаться в меню.

Время отклика монитора составляет 0,3 мс, а цветовой охват — 95 % DCI-P3, что обеспечивает яркие и великолепные визуальные эффекты как в играх класса AAA, так и соревновательных шутерах и RPG. Панель поддерживает сертификацию HDR10 и VESA DisplayHDR 400. Он также оснащен технологией AdaptiveSync, устраняющей разрывы экрана и поддерживая плавное изображение, независимо от того, использует ли пользователь графический ускоритель AMD или Nvidia.

Для подключения новый XG32UCG оснащен портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C с мощностью питания 15 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников, обеспечивая совместимость с широким спектром устройств. В конструкцию интегрирована подсветка Aura Sync для настройки RGB, синхронизирующаяся с игровыми настройками системы.

Кроме того, монитор оснащен подставкой с регулировкой высоты до 130 мм, регулировкой наклона от -5° до 20° и поворота на ±25°. Также есть поддержка крепления VESA 100 x 100 мм, если пользователь предпочитает установку монитора на стене.

Следуя последним тенденциям в мире высоких технологий новинка от ASUS также оснащена поддержкой функций ИИ, включая AI Crosshair и AI Shadow Boost. Эти инструменты динамически настраивают визуальные эффекты в играх для лучшей видимости и точности, помогая прицеливанию в шутерах. Все функции можно точно настроить с помощью DisplayWidget Center, который заменяет традиционные элементы управления OSD на более интуитивный и удобный интерфейс с использованием мыши.