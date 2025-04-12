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Xiaomi выпустила на глобальный рынок 4K-монитор A27Ui
Монитор предназначен не только для создателей контента, но будет неплохо смотреться на столе любителей виртуальных баталий

 Компания Xiaomi представила новый 27-дюймовый 4K-монитор A27Ui, ставший дополнением в серии A27, которая уже включает модели A27i и A27Qi. Хотя пока нет информации о конкретной региональной доступности или ценах новинки, продукт уже указан на глобальном веб-сайте Xiaomi, указывая на то, что он будет продаваться за пределами Китая.

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  Характеристики монитора Xiaomi A27Ui 4K.

 Монитор оснащен панелью IPS с разрешением 3840 x 2160 пикселей с углом обзора 178°. Он поддерживает режим HDR10 и может отображать до 1,07 миллиарда цветов с глубиной цвета 10 бит. Панель имеет 100-процентный цветовой охват sRGB и 95-процентный цветового охвата DCI-P3.

 Каждое устройство откалибровано на заводе для обеспечения высокой точности цветопередачи профессионального уровня со средним значением ∆E<1. Монитор также поддерживает сопоставление цветов на разных устройствах Xiaomi и Redmi, помогая поддерживать единые визуальные эффекты на разных экранах.

 Порт USB-C на мониторе позволяет передавать данные и аудио/видео контент, обеспечивая при этом обратную зарядку мощностью до 90 Вт при выключенном экране. Встроенный USB-концентратор увеличивает количество портов для подключения таких устройств, как мышь или USB-накопитель.

 Дисплей оснащен сертифицированной TÜV фильтрацией синего света и DC-затемнением, что помогает снизить нагрузку на глаза и мерцание экрана. Узкие рамки с трех сторон обеспечивают возможность практически бесшовного использования сразу нескольких таких мониторов. Монитор поставляется с регулируемой подставкой, которая поддерживает регулировку высоты, портретный режим, наклон, поворот и настенное крепление.

 Ранее Xiaomi выпустила в Китае игровой монитор Redmi G27Q 240 Гц с 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 1440p, частотой обновления 240 Гц, временем отклика GTG 1 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium и HDR400 с яркостью 400 кд/м2. Ожидается, что этот монитор также скоро поступит на мировой рынок.

#xiaomi #redmi #мониторы #игровые мониторы #мониторы xiaomi
Источник: gizmochina.com
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