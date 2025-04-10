Сейчас компания проводит опрос среди пользователей по поводу изменения внешнего вида иконок своих офисных приложений

Корпорация Microsoft изучает возможность обновления некоторых своих приложений, включая Word, Excel и PowerPoint. Чтобы собрать информацию о потенциальном редизайне, компания недавно разослала опрос с целью получения отзывов пользователей о новых концепциях иконок для своего пакета Microsoft 365.

Впервые об этом открытии сообщил портал Windows Central, который получил подробности об опросе от читателя, поделившегося электронным письмом. "В Microsoft мы всегда стремимся улучшать наши продукты и создавать пользовательский опыт, который действительно находит отклик у вас", — говорится в электронном письме. Опрос, который займет около 15 минут, предлагает участникам поделиться своими предпочтениями относительно предлагаемого вида обновленных иконок.

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Первые сведения о новых иконках показывают сдвиг в сторону большей визуального восприятия и индивидуальности по сравнению с текущими плоскими дизайнами, которые использовались многие годы. Хотя плоский дизайн был доминирующей в последние годы, новые иконки включают многослойные элементы, которые добавляют им объем.

Это приносит собой значительный отход от текущих значков пакета Microsoft 365, некоторые из которых критиковались за их высокую схожесть, и их отличали только цветовые вариации. Например, предлагаемые дизайны иконок для Word и Excel получили заметно большее различие.

Редизайн появился более чем через шесть лет после того, как компания Microsoft в последний раз обновила значки для своих офисных приложений. Такая переделка представила модернизированный вид, соответствующий духу дизайна Fluent, и упрощенные интерфейсы в приложениях.

Новые значки, как можно судить, основаны на продолжающемся развитии дизайна Fluent 2 от Microsoft, который также повлиял на другие визуальные обновления в экосистеме, такие как 3D-эмодзи в Windows 11 и обновленный интерфейс входа с темным режимом.

В настоящее время Microsoft пока официально не объявила, когда и будут ли вообще новые дизайны представлены публике. Согласно информации Windows Central, Microsoft может использовать опрос для точной настройки дизайна на основе отзывов пользователей перед принятием окончательного решения.