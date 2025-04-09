В сети появилась утечка с предполагаемыми ценами на RTX 5060 Ti

В начале стоит сказать, что речь идет не об официальных ценах. Обычно обсуждения цен до запуска являются весьма неблагодарным занятием, поскольку слухи о ценах редко бывают точными. Это особенно актуально в настоящее время, учитывая неопределенную ситуацию с тарифами и назревающую конкуренцию между NVIDIA и AMD в среднем сегменте.

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Однако, по данным сайта board channels, тесно связанным с цепочками поставок для партнеров, говорится, что NVIDIA установила окончательные цены на серию RTX 5060 Ti. Существует две модели данного графического ускорителя, одна с 16 ГБ памяти, а другая с 8 ГБ. Согласно сообщению, цены на них будут следующими:

• GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ: 429 долларов США / 3599 юаней;

• GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ: 379 долларов США / 31999 юаней.

Если этот слух правдив, то NVIDIA снизила цену на свои графические процессоры класса RTX xx60 для нового поколения. Для сравнения, RTX 4060 Ti 16 ГБ стоила 499 долларов США, а модель с объемом памяти 8 ГБ — 399 долларов США. Однако следует отметить, что эти цены подверглись быстрой корректировке после запуска, особенно, что касается модели с 16 ГБ памяти.

Сейчас предполагается, что серия RTX 5060 Ti должна выйти на следующей неделе, однако, пока не было никаких подтверждений от самой NVIDIA, и не раскрывалось никакой информации о ценах от других источников. Что касается RTX 5060, то информация о её цене также отсутствует.