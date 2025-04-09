Процессор AMD Ryzen 9 8940HX Dragon Range Refresh получил на 100 МГц большую частоту, чем предшествующая модель

На выставке CES 2025, прошедшей в начале января, компания AMD должна была анонсировать две новых линейки процессоров для высокопроизводительных игровых ноутбуков: Fire Range (Ryzen 9000HX), и Dragon Range Refresh (Ryzen 8000HX). Последний по правде говоря не был анонсирован AMD, однако он был представлен MSI, которая позже хотела убрать пресс-релиз после того, как AMD решила не анонсировать данную серию.

Как бы там ни было, прошло три месяца с момента анонса, и изменилось то, что AMD до сих пор не подтвердила спецификации грядущих чипов. Однако, по крайней мере, производители ноутбуков теперь начинают показывать новые ноутбуки с этими высокопроизводительными процессорами.

Стоит напомнить, что серия чипов Ryzen HX по сути является вариантом настольных процессоров, немного переработанными для возможности использования в мобильных компьютерах. Это означает, что пользователи получают доступ к 16 ядрам на архитектуре Zen 4 в небольшом корпусе BGA, распаянном на плате. Эти процессоры таким образом не могут быть заменены, по крайней мере в домашних условиях, но они ориентированы на скорости работы процессора, а не на встроенной графике, в отличие от линейки Strix Point или Strix Halo, которые оснащены мощной интегрированной графикой. В последнем случае пользователи получают до 2 вычислительных блоков на архитектуре RDNA2, что довольно неплохо, поскольку платформы Dragon и Fire Range предназначены для игровых ноутбуков с дискретной графикой.

Только что появившийся в сети ноутбук ASUS ROG STRIX будет выпущен с процессором Ryzen 9 8940HX, который, как подтверждено, имеет 16 ядер на архитектуре Zen 4, работающих на частоте до 5,3 ГГц. Характеристики уже были раскрыты и теперь подтверждены компанией ASUS. Потенциальным покупателям стоит ожидать прироста частоты на 100 МГц по сравнению с процессором Ryzen 9 7940HX (Dragon Range).

Новый ноутбук, кроме того, оснащенный графикой RTX 5070 Ti, стоит 13 999 юаней или примерно 1950 долларов США, что довольно дорого. Желающие сэкономить могут также найти ноутбуки за 9999 юаней или примерно 1390 долларов США, но с процессорами Core i9-13900HX или Ryzen 9 7945HX и таким же дискретным графическим ускорителем.