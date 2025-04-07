Интересно, что в новом случае расплавились разъемы как на видеокарте, так и на блоке питания.

Последний случай, о котором сообщил пользователь Reddit под именем Roachard, касался видеокарты MSI RTX 5090 Gaming Trio OC. Он купил графический ускоритель в Best Buy около месяца назад всего за 3000 долларов и подключил ее к блоку питания Corsair SF1000L и материнской плате Asus Strix B650E-I. Указанный блок питания относится к стандарту 80 Plus Platinum, совместим с ATX 3. и продается за 230 долларов на Amazon, что не дешево для модели мощностью 1000 Вт.

Roachard говорит, что кабель был подключен напрямую к блоку питания. Никаких удлинителей не использовалось, и он не разгонял свою RTX 5090.

Сначала пользователь думал, что повреждение было только на стороне графической карты включая кабель и разъем, но, как оказалось, также были повреждения и на блоке питания. На разъеме, подключенном к блоку питания, есть большая выпуклость, где пластик расплавился, рядом с кабелем, который сгорел и побелел.

Ранее в феврале были сообщения о том, что кабель использованный с RTX 5090, также расплавился. Он также повредил и карту (ниже), и блок питания, но считается, что проблема была частично вызвана тем, что рассматриваемый кабель был стороннего производства и моделью от Moddiy, хотя на веб-сайте он описан как модель ATX 3.0, PCIe 5.0, 16-контактный, поддерживающий до 600 Вт с более новой конструкцией 12V-2X6.

Roachard говорит, что использовал оригинальный кабель 12VHPWR мощностью 600 Вт, который поставлялся с блоком питания. Он предполагал, что отказ от сторонних кабелей означает, отсутствие проблем, но, по всей видимости, это не гарантия.

Ранее в этом году оверклокер Der8auer воспроизвел ситуацию одного из этих случаев плавления RTX 5090, используя кабель Corsair 12VHPWR. Разъемы кабеля достигли температуры 150°C на стороне PSU и почти 90°C на стороне видеокарты. Проблема заключалась в неравномерном распределении мощности: два провода, рассчитанные на ток силой от 5 до 6 ампер, несли более 20 ампер каждый, в то время как некоторые кабели передавали ток всего 2 ампера.