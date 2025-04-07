Конечно это не тест производительности, но начало положено.

Согласно слухам, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti должна выйти менее чем через десять дней. Компания NVIDIA официально не подтвердила эту дату, но, учитывая, что документы, на которые наложено эмбарго, пока не изменились, эта дата вряд ли будет перенесена.

Одна из первых утечек появилась от FurMark, предоставленная Ричардом Хюином, который обнаружил новый идентификатор устройства PCI в базе данных. 10DE-2D04 в названии означает графический процессор NVIDIA-GB206 с данными о подвидах данного чипа, указывающими на то, что HP и Gigabyte сливают информацию.

FurMark является странным выбором для ранней утечки производительности, но в данном случае речь идет не о производительности, а скорее о тестировании возможностей рассеивать тепло системой охлаждения. Одна из карт даже была ограничена 61% TDP, что составляет около 116 Вт. При этом 100% уровень TDP составит 190 Вт. Ходят слухи, что RTX 5060 Ti по умолчанию имеет мощность 180 Вт, поэтому эта конкретная карта от партнера, похоже, имеет на 10 Вт более высокий предел мощности из коробки.

Тест FurMark GL, показавший 10242 балла, не намного превышает таковой у модели RTX 4060 Ti. Фактически, он почти идентичен модели последнего поколения. Причин этому может быть много, например, проблемы с драйверами или платформой. Стоит отметить, что во всех трех тестах, перечисленных выше, были разные драйверы.