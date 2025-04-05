Однако повышение производительности от увеличения мощности слишком мало

Необходимо сразу отметить, что видеокарта ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 является одной из самых мощных моделей RTX 5080, доступных в настоящее время на рынке. По данным ресурса TechPowerUP, этот графический ускоритель был выпущен с установленной по умолчанию мощностью 400 Вт, что уже выше, чем у любой другой карты RTX 5080 на рынке. Однако, в отличие от большинства конкурентов, эту карту нельзя модифицировать для достижения еще более высокого предела мощности.

Но теперь компания ASUS выпустила обновление BIOS, которое изменяет предел мощности на этой конкретной модели. Новый BIOS от 14 марта позволяет увеличить предел TGP до 450 Вт. Это означает, что, хотя RTX 5080 обычно имеет предел мощности по умолчанию 360 Вт (у ASTRAL — 400 Вт), теперь пользователи смогут настроить предел мощности еще выше.

Сравнение разгона из обзора TechPowerUP показывает, что ранее не было возможности изменить предел мощности. Однако были карты, которые уже поддерживали 450 Вт, например, RTX 5080 GAMING от Gigabyte.

Даже с разблокированным пределом мощности Gigabyte, который соответствует уровню мощности последнего поколения RTX 4090, не было значительного прироста производительности, а дополнительные 90 Вт мощности приносили прирост производительности всего в 2 процента. Таким образом, просто потому, что модель ROG ASTRAL теперь будет поставляться с более высоким максимальным TGP, веской причины увеличивать мощность может и не быть, учитывая весьма ограниченный прирост производительности.