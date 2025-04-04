Honor 400 Lite получил AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, камеру на 108 МП и функции ИИ

Компания Honor сегодня анонсировала свою новую модель смартфона среднего класса, предназначенную для глобального рынка. Очередная модель бренда под названием Honor 400 Lite была официально представлена на европейском сайте компании, где был раскрыт полный дизайн смартфона, его характеристики и функции.

Итак, новый Honor 400 Lite от китайского производителя смартфонов оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем, произведенным по технологии AMOLED. Экран имеет частоту обновления 120 Гц, разрешение 1,5K, 100-процентный цветовой охват DCI P3, затемнение PWM 3840 Гц и пиковую яркость 3500 кд/м2. За работу смартфона отвечает однокристальная система на чипе Dimensity 7025 Ultra от Mediatek, компанию которой составляют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5230 мАч, которая также поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 35 Вт.

В программном отношении новый Honor 400 Lite работает на собственной оболочке MagicOS 9.0, в основе которой лежит ОС Android 15 из коробки. Что касается фотографических возможностей телефона, то за них отвечает основная 108-мегапиксельная камера на задней панели, компанию которому составляет сверхширокоугольный объектив разрешением 5 мегапикселей, а также датчик глубины. На передней панели находится 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Как и подобает современному смартфону, компания Honor оснастила свою новинку различными функциями на базе искусственного интеллекта, такими как AI Erase, кнопка AI Camera, ИИ переводчик и многими другими. Кроме того, смартфон получил рейтинг защиты от пыли и воды по стандарту IP65 для защиты, сканер отпечатков пальцев в дисплее, сертификацию SGS, сертификацию TUV Rheinland Flicker-free, возможность расширения ОЗУ за счет использования части емкости накопителя и тонкий корпус толщиной всего 7,29 мм. Масса смартфона составляет всего 171 грамм, что довольно мало по современным меркам.

К сожалению, в настоящее время отсутствует информация о стоимости Honor 400 Lite и рынках, на которых телефон будет представлен. Однако есть подтверждение того, что он будет предлагаться в трех цветовых вариантах: Mars Green, Velvet Black и Velvet Gray.