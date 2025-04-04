Это особенно удручает игроков, которые просто не могут найти в магазинах RTX 5090

Видеокарта GeForce RTX 5090 была выпущена в конце января, и прошло уже более двух месяцев, а все еще нет достаточных запасов данного графического ускорителя. Хотя это характерно для всех выпущенных графических процессоров серии RTX 50, флагманская модель RTX 5090 особенно пострадала из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

GeForce RTX 5090 является единственным игровым графическим ускорителем с 32 ГБ памяти, что делает данную модель особенной даже для неигровых задач. Поскольку больший объем памяти очень полезен для задач, связанных с ИИ, вьетнамский ритейлер Nguyencongpc начал создавать серверы ИИ, используя до семи графических процессоров RTX 5090.

На фотографиях можно видеть семь моделей Gigabyte RTX 5090, установленных на сервере, что составляет почти 4000 Вт общего энергопотребления. Аналогично, существуют установки, построенные с использованием двух графических процессоров MSI RTX 5090, которые нацелены на менее интенсивные задачи ИИ. Точные спецификации серверов с семью RTX 5090 остаются неизвестными, но те, что используются с картами MSI Gaming Trio RTX 5090, основаны на платформе AMD с материнской платой ROG Crosshair X870E Hero.

Похоже, у розничного продавца есть много карт не только для продажи по прямому назначению, но и для выделенных серверов ИИ для малого бизнеса. Цена системы с двумя RTX 5090 должна быть около 10000 долларов США и около или более 30000 долларов США в составе сервера ИИ с семью графическими процессорами. Это связано с тем, что отдельная RTX 5090 обычно стоит более 2500 долларов США для большинства версий в настоящее время, хотя карта была выпущена по рекомендованной цене 2000 долларов США.

Модель Gaming TRIO RTX 5090 является премиум-версией, поэтому она может стоить около 3000 долларов США. Текущее состояние рынка видеокарт и появление таких серверов ИИ напоминают эпоху начала 2018 года, когда майнинг на GPU был на пике, и пользователь вряд ли найдет игровой GPU. То же самое повторилось в 2021 году, из-за чего было крайне сложно заполучить видеокарты серии RTX 30.

Остается надеяться, что тенденция использования серверов ИИ-майнинга не приобретем больших масштабов, иначе будет сложно найти видеокарту RTX 5090 в свободной продаже ещё долго. Для таких целей уже доступны профессиональные графические ускорители с большей емкостью памяти.