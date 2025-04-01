Новинка получит аккумулятор на 6200 мАч и стоимость около 550 долларов

Компания OnePlus официально подтвердила, что смартфон OnePlus 13T выйдет в этом месяце в Китае. Это будет компактный флагман с сочетанием премиального дизайна и мощных внутренних компонентов. Компания рекламирует устройство под слоганом «Small-Screen Powerhouse», намекая на устройство, которое сочетает в себе портативность и высокую производительность. Хотя OnePlus не поделилась полными характеристиками, утечки из надежных источников уже обрисовали, чего ожидать от этого будущего смартфона.

Согласно сообщениям, OnePlus 13T будет оснащен 6,3-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K, обеспечивающим четкое изображение в компактном форм-факторе. Несмотря на меньший размер, он будет вмещать массивную батарею емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Устройство будет работать на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Elite последнего поколения, обеспечивающей производительность высочайшего на сегодня уровня. Кроме того, ожидается, что OnePlus интегрирует свой игровой движок WindChaser, который динамически регулирует частоту и напряжение процессора для оптимизации производительности в играх.

В то время как официальный дизайн остается в тайне, утечки предполагают два возможных варианта расположения заднего модуля камер: вертикальная или горизонтальная система с двумя камерами. Выше показан макет рендера, демонстрирующий OnePlus 13T с модулем камеры, похожим на более старый Xiaomi Mi 11 Lite. Утечки показали, что новинка будет иметь металлическую среднюю рамку и стеклянную заднюю панель.

Цена OnePlus 13T также является важным моментом, утечки указывают на то, что OnePlus 13T может стать самым доступным компактным флагманом на базе Snapdragon 8 Elite, который, как ожидается, будет выпущен по цене менее 4000 юаней (около 550 долларов США). Устройство будет конкурировать с Oppo Find X8s, компактным флагманом, также оснащенным 6,3-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K, но с флагманским чипсетом Dimensity 9400 Plus от Mediatek, аккумулятором емкостью 5700 мАч и тремя 50-мегапиксельными камерами.

Поскольку анонс был сделан в День смеха, то есть вероятность, что информация является не совсем правдивой. Хотя в этом месяце ожидается компактный флагманский телефон от OnePlus, желательно дождаться дальнейших сообщений, чтобы узнать, будет ли устройство называться именно OnePlus 13T.