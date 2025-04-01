Клиенты предпочитают использовать графические процессоры предыдущих поколений NVIDIA.

Компания NVIDIA представила свою последнюю линейку графических ускорителей Blackwell Ultra на мероприятии GTC 2025, и хотя отрасль продемонстрировала оптимизм в отношении нового оборудования, цепочка поставок говорит об обратном. Согласно сообщению Ctee, утверждается, что крупные CSP, такие как Microsoft и другие «отказываются» от заказов на GB300, учитывая, что они не только не удовлетворены предыдущим поколением ускорителей, но и ищут более зрелые решения от NVIDIA, такие как системы HGX.

В отчете утверждается, что GB200 от NVIDIA вообще не был успешно запущен, учитывая, что в начале выяснилось, что компания столкнулась с серьезными проблемами с выходом продукции, связанными с усовершенствованной упаковкой TSMC. Однако, хотя все эти проблемы решены, CSP проявляют разочарование по поводу того, сколько времени требуется для установки серверной стойки GB200, и учитывая, что кластеры начинают испытывать проблемы, NVIDIA является единственной фирмой, которая может устранить проблемы, оставляя клиентов полностью от неё зависимыми.

С репутацией Blackwell, клиенты NVIDIA неохотно принимают новую линейку GB300 и утверждается, что массовое производство может быть перенесено на следующий год, показывая, что цепочка поставок испытывает трудности, ситуацию, которая уже предсказывалась в предыдущих сообщениях. Говорят, что ежегодные поставки NVIDIA GB200 составляют всего 15000 единиц и эти цифры значительно ниже, чем у ускорителей поколения Hopper, поэтому можно с уверенностью сказать, что интерес значительно падает с каждым поколением.

В качестве альтернативы, компании проявляют больший интерес к надежным решениям NVIDIA, таким как серверы HGX 100, которые являются лидерами поколения Hopper. Это говорит о том, что спрос на вычислительные мощности никуда не денется, но NVIDIA необходимо разобраться со своим подходом к цепочке поставок.