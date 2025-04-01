Компания Microsoft собирается переработать традиционный экран вывода информации об ошибках системы

Синий экран смерти Microsoft вскоре может измениться. Экран ошибки, существовавший в той или иной форме с момента зарождения Windows, заменяется в последней предварительной сборке на более оптимизированную версию, которая, по утверждению Microsoft, лучше соответствует принципам дизайна Windows 11.

Microsoft в недавнем блоге Windows Insider заявила, что обновленный пользовательский интерфейс дополнительно поддерживает цель компании как можно быстрее вернуть пользователей к работе.

Обновление является частью предварительной сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653 (KB5053658) и сейчас распространяется среди участников программы Insider на Windows 11 версии 24H2 и выше в каналах beta, dev и canary. После обновления эти пользователи увидят, что традиционный пользовательский интерфейс сообщения об ошибке будет заменен зеленым экраном, напоминающим диалоговое окно обновления Windows.

Упрощенный пользовательский интерфейс сохраняет технические подробности ошибки, включая код остановки процесса и то, что конкретно вызвало сбой, гораздо меньшим количеством слов, чем то, что можно было видеть в более ранних версиях, таких как Windows 98 или XP. Также отсутствуют грустное лицо эмодзи и QR-код, которые можно найти в более поздних версиях.

Это не первый раз, когда появилась информация об обновленном пользовательском интерфейсе для сообщения об ошибке, и это может быть не окончательная форма обновления. Согласно информации портала Windows Latest, новый BSOD будет черным, а не синим или зеленым. Возможно, зеленый вариант, который Microsoft продемонстрировала в своем сообщении в блоге является просто заглушкой для инсайдеров.

Стоит отметить, что часто причинами появления "экрана смерти" являются действия самих пользователей, которые выставляют настройки системы несовместимые с её правильной работай, например, слишком высокий разгон, неправильно выставленные тайминги оперативной памяти и так далее.