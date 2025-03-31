Компания также представила своего ИИ помощника Al Game Assistant SDK для помощи игрокам

Удивительно, но сегодня не было никаких новостей от международных аккаунтов Intel в социальных сетях, но китайские СМИ переполнены свежими новостями от Intel. По-видимому, Intel решила провести специальное мероприятие в этой стране, возможно, потому что она сосредоточится на этом рынке с первыми релизами, или, возможно, запланировано другое отдельное мероприятие для мирового рынка.

Процессоры Arrow Lake были анонсированы на выставке CES 2025, в частности модели линеек H и HX, спецификации которых уже известны. Intel в основном поделилась теми же слайдами, уже опубликованные в январе, но есть и некоторые новые, на которые может быть интересно взглянуть.

Например, Intel поделилась новыми диаграммами производительности, где компания заявляет о 40% лучшей энергоэффективности по сравнению с моделью последнего поколения. В играх (Counter Strike 2) Intel демонстрирует, что её новейший процессор Core Ultra 9 275HX обеспечивает 108% производительности модели Core i9-14900HX последнего поколения при мощности 125 Вт.

Официально Intel заявляет о 10% более высокой производительности в однопоточных рабочих нагрузках по сравнению с Core i9-14900HX и 19% более высокой в многопоточных рабочих нагрузках. Intel раскрывает детали на конкретные приложения:

Одним из самых интересных новых утечек является то, что Intel теперь работает с разработчиками игр над своим Al Game Assistant SDK. Это позволит разработчикам использовать встроенный NPU (Neural Processing Unit) Arrow Lake для помощи в реальном времени в играх. Например, можно будет спрашивать, как с помощью текста, так и голосом, о стратегиях победы над боссами в играх. Технология кажется очень похожей на Project G-Assist от NVIDIA. Разница в том, что функционал будет полностью полагаться на возможности NPU, и на основе того, что показывает Intel, это обеспечит лучшую производительность, поскольку задача будет возложена на другую часть процессора.