Новинка имеет IPS-панель и частоту обновления 200 Гц

Компания AOC представила на китайском рынке свой новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H, предлагающий хороший баланс производительности и цены. Стоимость монитора составляет 1149 юаней (около 158 долларов США), и теперь доступен на JD.com.

Монитор имеет разрешение 2K QHD (2560 x 1440 пикселей) и разогнанную частоту обновления 200 Гц, что обеспечивает плавную и отзывчивую визуальную составляющую, идеально подходящую для игр и создания контента.

AOC Q27G3H построен на быстрой IPS-панели, которая обеспечивает ему широкие углы обзора и точную цветопередачу. Монитор может похвастаться временем отклика GtG 1 мс и удивительно низкое MPRT 0,3 мс, что помогает уменьшить размытость изображения во время динамичных игровых сцен. Он также поддерживает технологию Adaptive Sync и совместим с AMD FreeSync, что гарантирует игровой процесс без разрывов.

Панель имеет сертификацию HDR400 и поддерживает 10-битный цвет (8-бит + FRC), что позволяет отображать 10,7 млрд цветов. Она имеет 99% цветового охвата sRGB и 95% цветового охвата DCI-P3, а также поставляется с заводской калибровкой точности цветопередачи (ΔE<2), что делает монитор пригодным для чувствительных к цвету задач, таких как редактирование фотографий и производство видео.

Для дополнительного комфорта глаз AOC Q27G3H оснащен DC-диммингом и сертифицированной TÜV панелью с низким уровнем синего света. Он поставляется с несколькими режимами синего света, адаптированными для различных задач, таких как мультимедиа, чтение и офисная работа.

С точки зрения эргономики, монитор оснащен полностью регулируемой подставкой, которая поддерживает наклон от -5° до 23°, поворот от -30° до 30°, регулировку высоты до 130 мм и вращение от -90° до 90°. Новинка также поддерживает настенное крепление VESA 100 x 100 мм.

Варианты подключения источников изображения включают порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиоразъем, что делает монитор отличным выбором как для пользователей ПК, так и для пользователей игровых консолей. Для геймеров монитор также предлагает дополнительные функции, такие как настройка Game Color, режим малой задержки ввода, управление темным полем и экранное перекрестие для повышения точности в играх жанра FPS.