Фотографии показывают высокую схожесть с моделью Sapphire Radeon RX 9070 XT PULSE

Референсный дизайн AMD — это то, что многие пользователи хотели увидеть в реальной жизни и на полках магазинов, но компания решила не выпускать на рынок собственную модель. Вместо этого AMD решила работать исключительно с партнерами, что, впрочем, тоже неплохо. С большинством произведенных карт Radeon наблюдались проблемы с поставками, потому что AMD отдавала приоритет своему референсному дизайну. На этот раз все запасы чипов пошли партнерам, которые более или менее успешно продавали карты. Так что единственным недостатком этой ситуации является то, что AMD не может напрямую диктовать цену.

Этот вопрос может возникнуть по той причине, что, по-видимому, в какой-то момент времени на этапе проектирования была произведена карта, которая выглядела похожей на референсный дизайн, показанный на рендерах. Она выглядит гораздо более просто и выдержана в простом черном цвете.

Теперь появился полный код печатной платы: 109-G295A7-00D_03. Это, несомненно, плата AMD, потому что именно так AMD называет свои референсные модели. Можем возникнуть вопрос о том, кто ее изготовил и будет ли она когда-либо продана OEM-производителям или сборщикам систем, но подтверждено, что это дизайн AMD.

Плата выглядит как модель с VRM в конфигурации 8+3 фаз, и похоже, что эта печатная плата могла быть произведена компанией Sapphire, так как она участвовала в предыдущих проектах MBA (Made by AMD). Фактически, если посмотреть на недавний обзор TechPowerUP на RX 9070 XT PULSE, обе платы выглядят почти одинаково, с видимыми изменениями в правой части, но компоновка та же:

Однако кулер не тот же самый. Похоже, что AMD выбрала больше меди в своей конструкции и немного более толстый радиатор. Тем не менее обе карты имеют одну и ту же конфигурацию питания с двумя 8-контактными разъемами и получили толщину в 2,5 слота.

Человек, сделавший фотографии, подтверждает, что карта действительно имеет поддержку драйверов и поставляется с официальными тактовыми частотами, то есть это полноценная RX 9070 XT:

В целом, похоже, что компания AMD может произвести эти графические карты в любой момент, если она изменит свое решение. Возможно, что AMD изучает возможность дальнейшего использования дизайна, или, возможно, у неё никогда не было планов по производству таких карт, и то, что представлено на фотографиях является типичным инженерным образцом.