ZTE Nubia Neo 3 GT получил испарительную камеру и специальные игровые триггеры

Филиппинский ритейлер Lazada открыл предварительные заказы на смартфон Nubia Neo 3 GT на менее чем через месяц после того, как ZTE представила устройство в Барселоне во время мероприятия MWC 2025. Напомню, что Neo 3 GT отличается от более дешевого Neo 3 в несколькими характеристиками.

Во-первых, старшая модель Neo 3 GT использует более мощный чипсет Unisoc T9100. Основанный на 6-нм производственном процессе, Unisoc T9100 имеет одно ядро ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,7 ГГц, еще три таких ядра работают на частоте 2,3 ГГц, а четыре остальных ядра построены на архитектуре Cortex-A55 и работают на частоте 2,1 ГГц. Вдобавок ко всему, Unisoc T9100 включает графический процессор Mali-G57 MP4, который поддерживает работу того же 6,8-дюймового AMOLED-дисплея разрешением FulHD, частотой 120 Гц, что и Neo 3. Яркость экрана достигает 1300 кд/м2 в Neo 3 GT, что на 30 процентов больше по сравнению с 1000 кд/м2 в младшей модели Nubia Neo 3.

Похоже, Nubia Neo 3 GT включает ту же основную 50-мегапиксельную камеру, 16-мегапиксельную фронтальную и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости, что и Neo 3. Однако ZTE сообщает, что Neo 3 GT получил систему охлаждения с испарительной камерой площадью 4083 мм² для предотвращения теплового дросселирования во время длительных игровых баталий. Кроме того, ZTE подчеркивает игровую направленность смартфона, включив два плечевых триггера, которые располагаются по бокам от кнопок питания и регулировки громкости устройства. Neo 3 GT также предлагает сквозную обходную или проводную зарядку мощностью 80 Вт аккумулятора емкостью 6000 мАч.

Nubia Neo 3 GT доступен с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ памяти по цене 12 999 филиппинских песо или около 227 долларов, что ниже рекомендованной розничной цены в 14 999 PHP (около 261 долларов). Хотя ZTE предлагает устройство в цветах Electro Yellow и Interstellar Grey, она создала только одну конфигурацию памяти. Ранее ZTE указывала, что Neo 3 GT будет доступен по всему миру к концу марта. Однако на глобальном сайте Nubia пока нет никаких признаков устройства.