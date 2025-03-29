В немецком магазине Alternate решили официально продавать RTX 5090 с отсутствующими блоками ROP, котые были возвращены покупателями

Как раз когда можно было подумать, что проблема с потерей ROP решена, немецкий ритейлер напоминает, что эти карты все еще существуют на рынке. Фактически, в продаже есть только одна карта и предлагается как полнофункциональная GeForce RTX 5090, за исключением отсутствующих нескольких блоков ROP.

Модель ZOTAC RTX 5090 SOLID OC теперь предлагается за 2899 евро, что выглядит довольно много, учитывая, что полнофункциональная модель без отсутствующих ROP продается по той же цене. Фактически, в магазине Alternate есть три предложения в виде бывших в употреблении карт, а два других ускорителя имеют слегка поврежденную упаковку и стоят столько же.

В отличие от полноценных моделей RTX 5090, пользователи не смогут вернуть товар и заменить его картой с 176 ROP. Однако, поскольку это все еще продукт, продаваемый розничным продавцом, пользователи будут иметь возможность вернуть карту в установленные сроки без каких либо проблем.

Отсутствующие конфигурации ROP:

• GeForce RTX 5090(D): 168 вместо 176;

• GeForce RTX 5080: 104 вместо 112;

• GeForce RTX 5070 Ti: 88 вместо 96.

Независимые обзоры показали, что отсутствующие ROP могут способствовать потере производительности до 11 процентов в определенных играх на модели RTX 5080. К сожалению для NVIDIA, все три карты, выпущенные на данный момент были затронуты проблемой с отсутствующими блоками ROP. До сих пор в сети не появилось ни одной модели GeForce RTX 5070, которую затронула бы описываемая проблема.

Стоит отметить, что NVIDIA никогда не предлагала простой способ замены таких карт. Геймерам было предложено связаться с розничными продавцами для замены самостоятельно. Похоже, что некоторые пользователи решили просто продать эти карты, не обращаясь к продавцу.