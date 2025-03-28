Похоже, что следующее поколение файловых систем скоро может появиться в пользовательских сборках Windows 11

Компания Microsoft представила оригинальную версию ReFS ещё в 2012 году вместе с ориентированной на предприятия системой Windows Server 2012. В то время компания заявила, что новая файловая система была предназначена для замены NTFS. Однако NTFS остается фактическим стандартом для хранения и управления файлами в современных версиях Windows.

Но, наконец-то Microsoft, похоже, принимает меры со своей технологией Resilient File System (ReFS). Несмотря на то, что формату хранения уже 14 лет, он по прежнему незнаком большинству пользователей Windows. Однако теперь он предлагается в качестве дополнительного варианта в недавней предварительной сборке Windows 11.

Обнаруженная инсайдером Windows, новая опция появилась в сборке Windows 11 27823. По его словам, скрытое меню, доступ к которому осуществляется с помощью невидимой кнопки, позволяет пользователям форматировать разделы и нераспределенное дисковое пространство с помощью новой опции «Гибкое хранилище». Затем всплывающее меню предлагает два варианта файловой системы: формат NTFS по умолчанию или технологию ReFS.

В настоящее время нет никакой важной информации о название "Гибкое хранилище" в сети, поэтому неясно, что именно Microsoft подразумевает под этим термином. Между тем, компания предоставляет базовый обзор ReFS в своей сети Microsoft Learn. Новая файловая система разработана для поддержки больших объемов хранения, повышения эффективности масштабирования больших наборов данных и обеспечения большей устойчивости к повреждению данных.

Разработанная как следующее поколение файловых систем Windows и потенциальная замена NTFS, ReFS предлагает значительные улучшения по сравнению с устаревшей технологией хранения, которая начала свой путь ещё с Windows NT 3.1. Раздел ReFS может быть отформатирован до объема 35 петабайт и может даже содержать один файл размером в весь том. В свою очередь, тома NTFS имеют максимальный размер 256 терабайт.

ReFS представляет расширенные функции, такие как клонирование блоков, моментальные снимки на уровне файлов и многое другое. Однако в нем отсутствуют традиционные возможности NTFS, включая загрузочные тома, сжатие файлов, шифрование, короткие имена файлов и поддержку съемных носителей. Microsoft заявляет, что эти функции недоступны в настоящее время, предполагая, что они могут быть добавлены в будущем, возможно, нет.

Несмотря на то, что ReFS является высокоразвитой технологией хранения данных, на данный момент она остается решением, ориентированным на корпоративные и серверные решения. Скрытое меню, обнаруженное в Windows 11 Build 27823, может указывать на намерение Microsoft внедрить ReFS и в потребительские версии Windows.

Тем временем сообщество разработчиков ПО с открытым исходным кодом работает над неофициальной документацией ReFS, а немецкая компания Paragon Software предлагает свой собственный драйвер ReFS с закрытым исходным кодом.